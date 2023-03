Rocío Carrasco, de vetada en Mediaset a encontrar su hueco en La 1 como referente del feminismo

La nueva dirección de Mediaset España decidía hace un par de semanas vetar a varios rostros de los que se hablaba en sus programas de corazón en la época anterior para así mostrar a la audiencia que han llegado aires de cambio a los canales del grupo.

Esta 'lista negra' incluye a nombres como Fidel Albiac, Antonio David Flores, Rocío Flores, Kiko Rivera, Olga Moreno, Marta Riesco, Gloria Camila, José Fernando, Ortega Cano, Rosa Benito, Rosario Mohedano y, por supuesto, Rocío Carrasco.

De hecho, la hija de Rocío Jurado se ha convertido en el paradigma de este cambio, pasando de ser una de las grandes estrellas de Telecinco a estar desterrada por completo de la principal cadena de Mediaset. Y decimos de la cadena y, no de la televisión, ya que La 1 de TVE ha rescatado a la madrileña como referente del feminismo en el 8M.

Será esta noche en el programa de Julia Otero, Días de tele, en el que se rendirá homenaje a mujeres que alzaron la voz contra las injusticias y Carrasco aparecerá para hablar sobre la repercusión de su documental Rocío. Contar la verdad para seguir viva.

"Cuando yo tomo conciencia de lo que he estado a punto de hacer es cuando yo digo: 'Tú tienes que salir de aquí y esto se tiene que saber", se le escucha decir a Carrasco en el avance del programa en el que se recordará a mujeres que han hecho historia en la pequeña pantalla.

Hay que recordar que la hija de Pedro Carrasco se ha convertido en un icono feminista hasta el punto que el Ministerio de Igualdad premió a la docuserie por su labor en la lucha contra las violencias machistas en la categoría 'Comunicación y concienciación contra la #ViolenciaDeGénero', con especial mención a su directora Ana Isabel Peces.

"Lo más valioso de este testimonio es que sabemos que la violencia contra las mujeres es intolerable, pero no se concreta. Hay muchas veces que no sabemos identificar situaciones concretas que son violencia y ella narra muchas situaciones donde ella es víctima. Muchas mujeres escuchando a Rocío pudieron ver que también eran una víctima", defendió la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Junto a Carrasco también participarán en el programa la actriz y directora Leticia Dolera, que compartirá cómo es ser mujer en el cine; Jedet, para aclarar todo lo ocurrido en los últimos premios Feroz, y mujeres que han roto techos de cristal con su trabajo, como la futbolista Aitana Bonmatí o la primera astronauta española, Sara García.

Mientras, Pablo G. Batista recordará la entrevista y asesinato de Ana Orantes, víctima de la violencia de género. Su hija, Raquel Orantes, estará en plató para recordar ese momento televisivo que cambió la ley española. Además, Isabel Vázquez repasará la figura de la mujer en la televisión y los colaboradores Carolina Iglesias y José Miguel Contreras analizarán con Julia Otero este 8M.

Más colaboraciones en TVE

Esta aparición de Carrasco en TVE no será, sin embargo, la primera. Y es que la presentadora ya acudió como invitada a Late Xou, el programa de late night que presenta Marc Giró en la franja de medianoche en La 1 para RTVE Cataluña, dentro de las desconexiones territoriales del canal.

En su paso por el late show, la antigua estrella de Telecinco habló sobre cómo le ha cambiado la vida en estos años, tras la emisión de su serie documental, Rocío, contar la verdad para seguir viva, en el que habló de los malos tratos que vivió por parte de Antonio David Flores.

“El primer día de rodaje lo recuerdo con muchísimo miedo. Lo único que quería era taparme, meterme debajo de la cama y desaparecer”, reconoció Carrasco, que contó que el proyecto se llevó con mucho secretismo. Tanto que tenían nombres en clave. Ella era Olivia y su marido, Fidel Albiac, era Batman.

La presentadora también confesó que lo que quiso hacer con el documental fue "explicar la verdad. Quien quiera creerme, que lo haga, y quien no, que no me crea. Yo no puedo hacer más”. A pesar de ello, el balance para la madrileña fue "muy positivo".

