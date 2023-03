El consejo de Edurne a Blanca Paloma para Eurovisión 2023: "La gente va a criticarlo todo"

El Hormiguero ha comenzado esta semana de marzo con la visita de una de las cantantes españolas más conocidas, Edurne. La exconcursante de Operación Triunfo acudía al plató de Pablo Motos para presentar su nuevo sencillo, Fresas y Champán, disponible desde el 3 de marzo y que formará parte del que será su próximo disco que verá la luz en otoño.

"Me apetecía un tema que tuviera buen rollo, un tema que me recuerde a mis inicios. A esos años 2000", comentaba la cantante sobre su nueva canción. Además, el divertido videoclip donde se representa una 'fiesta en casa', ha provocado el enfado de las hormigas: "Vemos muñecos y no estamos nosotros".

El presentador ha comenzado preguntándole a su invitada cómo es vivir entre dos ciudades, Manchester y Madrid. "Para mí ya era un caos, pero encima con la niña... Al final es tener cosas en los dos sitios, aunque hay cosas que no vas a comprar dobles", apuntaba. Sobre su hija, Edurne aseguraba que "tiene una personalidad tremenda" y que es "un terremoto".

Además, el conductor del programa ha destapado una de las grandes aficiones de la cantante; los juegos de mesa. "Ahora estoy jugando a uno de investigar, pero depende del momento y de las peronas. Te confieso que llevo siempre juegos de mesa en la maleta cuando viajo, incluso en el bolso. Nunca sabes cuándo vas a tener tiempo muerto para jugar", confesaba entre risas.

Minutos después y para cerrar la entrevista, Pablo Motos recogía la participación de Edurne en el Benidorm Fest 2023, donde se escogió a Blanca Paloma como representante de Eurovisión de este año.

"Si le tuvieras que dar un consejo a Blanca Paloma, ¿cuál sería?", cuestionaba el presentador en relación a la representación de Edurne en Eurovisión 2015. "Que se haga una burbuja y no lea nada", respondía inmediatamente.

"Tampoco quiero generalizar, porque parece que todo lo que hay alrededor de Eurovisión, como los eurofans, es todo malo y eso no es verdad. Hay gente maravillosa que vive Eurovisión de una manera sana y disfrutando el evento", añadía.

"Es verdad que la gente va a criticarlo todo, porque una vez que hay una persona que representa a un país, siempre hay alguien que critica cualquier cosa, el pelo, la ropa... Mi consejo es que ella haga lo que quiera hacer, al final es la que se sube al escenario. Que defienda la canción como lo hace, que es espectacular. Que se olvide del resto, que creo que va a hacer una actuación espectacular", sentenciaba.

