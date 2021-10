La sorpresa de Edurne al reencontrarse con uno de sus compositores': "Yo también soy trans"

Fue uno de los momentos más emocionantes de la noche. La cara de Edurne reflejó una gran sorpresa tras ver sobre el escenario de 'Got Talent' a Kai Etxaniz, un joven cantante que se presentaba al concurso para lanzar un potente mensaje. "¡Pero cómo tú por aquí! ¡Qué alegría verte!", dijo con énfasis la madrileña, que no daba crédito ante la presencia del autor de algunos de sus temas.

La artista reconoció con gran orgullo la admiración que siente por Etxaniz, que ha compuesto para ella canciones como 'No vives por mí' y que ha sido letrista de otros artistas como Aitana, Malú, Ana Torroja o Sergio Dalma, entre otros. "Es un gran compositor", exclamó Edurne ante la mirada atónita de sus compañeros, que no daban crédito ante la relación que existía entre el concursante y la jurado. Una vez realizadas las presentaciones, Kai expuso los motivos por los que había decidido presentarse a 'Got Talent', unas razones que emocionaron a parte de los allí presentes.

"Quiero visibilizar la alegría de la infancia trans cuando es escuchada, reconocida y sentida como realmente es", dijo el también cantante, que iba acompañado de un grupo formado por tres niños y niñas transexuales pertenecientes a la asociación Naizen, que trabaja para normalizar la situación de estos menores en su etapa más vulnerable. Tal y cómo el compositor contó, la organización se puso en contacto con él para que elaborase una canción que abordase esta causa, ya que él mismo ha tenido que enfrentarse a la misma situación. "Yo he vivido la experiencia en primera persona... yo también soy trans", dijo ante el aplauso unánime del público y del jurado.

"Me parece muy importante mandar el mensaje de que existimos desde pequeños, y si se niega no se hace más que crear dolor. Los padres no pueden hacer nada para cambiar lo que son sus criaturas, simplemente tienen que escucharles y acompañarles", explicaba Kai Etzaniz. Antes de la actuación, uno de los niños quiso lanzar un mensaje para todos aquellos menores que sienten igual que ellos: "Los niños y niñas que estáis viendo esto desde vuestras casas, si estáis como perdidos, sabed que no estáis solos. Tranquilos, hay más gente como vosotros".

Una vez realizada la actuación, Kai contó con los 'síes' de Edurne y Dani y en 'no' de Risto Mejide. Un resultado que no empañó el gran propósito de este autor, que abandonaba el plató de 'Got Talent' feliz por haber podido llevar a millones de hogares un mensaje cargado de amor y comprensión a todas aquellas personas que se enfrentan a la misma situación que él mismo ha tenido que abordar.

