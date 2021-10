Telecinco decide desterrar la serie 'Madres' de su parrilla y la dirige a otra cadena

Mediaset ya tiene pensado el nuevo destino de la serie 'Madres. Amor y vida'. Después de varias semanas de ausencia en la parrilla, la ficción protagonizada por la actriz Belén Rueda ha sido desterrada de la cadena principal de la filial italiana. Una decisión que es resultado de la escasa acogida que ha tenido el título por parte de la audiencia, que parece no haberse dejado sucumbir por la historia en la que tantas esperanzas tenía puestas la televisión de Paolo Vasile.

A mediados de septiembre la serie regresó a Telecinco cosechando un 5'1% de share y apenas 495.000 espectadores, una escasa acogida que obligó a los directivos de la cadena a desplazarla de inmediato y sustituirla por otros formatos. Intentado revivir la ficción, Mediaset anunció a comienzos de octubre que volvería a emitirse para así sacar al aire los capítulos que aún quedaban por verse de la primera temporada, pero esto jamás sucedió. Nada más se ha sabido respecto a 'Madres' hasta que Cuatro ha comenzado a promocionar la próxima emisión del drama, lo que confirma que la cadena ha decidido desterrarla a su canal secundario.

Escena de la serie 'Madres. Amor y vida'.

Pese a contar con una importante factura y nombres de sobra conocidos por el gran público, el drama médico se ha visto relegado a Cuatro. Algo que ya han experimentado otros títulos de Mediaset, que tras no cosechar los datos deseados para Telecinco han migrado a la otra cadena. 'Señoras del AMPA', 'Caronte' o 'The good doctor' son algunos de los ejemplos que subrayan esta tónica de Mediaset en lo que se refiere a sus series de ficción que no triunfan en Telecinco. Un destino en los que estos títulos podrían, o no, conseguir una mejor aceptación.

Cabe destacar que 'Madres. Amor y vida' ya va por la tercera temporada en la plataforma Amazon Prime, por lo que muchos de sus seguidores la dejaron de consumir hace ya mucho tiempo en abierto. Por el contrario, el maltrato que sufren los contenidos al desprogramarlos continuamente de la parrilla hacen que los espectadores de la misma -los que no la siguen en la ya citada plataforma- acaben por desconectarse de la trama. Un gesto que sin duda ahuyenta a los espectadores y que, por el momento, no les parece dar buen resultado a la cadena de Fuencarral.

