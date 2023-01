Edurne cierra filas con Shakira: "No es justo que se diga 'pobres niños' por la canción, es una cosa de dos"

La canción que Shakira ha publicado junto al productor Bizarrap sigue dando la vuelta al mundo y generando debates de todo tipo por la forma en que la letra se dirige 'claramente' a Gerard Piqué y a su nueva pareja. Como no podía ser de otra manera, este asunto estuvo muy presente en la presentación de los Premios Dial que tuvo lugar el pasado martes 17 de enero y en la que varios artistas se han pronunciado sin tapujos sobre la polémica del momento.

Edurne, que este año volverá a ejercer como anfitriona de la entrega de premios en Tenerife el próximo 16 de marzo, fue una de las más claras a la hora de opinar sobre este tema. "Me parece maravilloso que las mujeres en general expresen lo que sienten y lo hagan como les dé la gana", aseveró la cantante.

"Al final la música es eso: la libertad de poder contar un montón de cosas a tu manera", añadía. "Le puede gustar más o menos a la gente, pero si es lo que ella siente ahora mismo, me parece fenomenal".

La cantante será anfitriona de los Premios Dial el próximo 16 de marzo.

La exconcursante de Operación Triunfo aseguraba que no iba a entrar en "la vida personal" de Shakira, pero sí se mostraba molesta por las críticas que le han dedicado a la cantante colombiana aludiendo a sus hijos. "Solamente se habla de ella. ¿Y papá? No sabemos lo que ha pasado ahí, es una cosa de dos. Lo que me parece injusto es que solamente se culpe a Shakira porque ha sacado una canción y se diga 'pobres niños'. No me quiero meter, porque no lo sé, pero no es justo", espetó.

Edurne defiende, además, que "hay un montón de artistas que han hablado de desamor y de sus parejas y nadie les ha dicho nada". No obstante, confiesa que ella nunca ha cantado al desamor: "No me he sentido despechada, he sido muy feliz y no he tenido que vivir ninguna situación así. Espero no vivirla", expresaba entre risas a la prensa. A pesar de ello, la artista defiende que el despecho "es una fuente de inspiración" en el arte igual que lo fue para ella el hecho de ser madre.

La cantante también se pronunció sobre su participación en Eurovisión y si hay posibilidades de que vuelva al certamen. "Fue un lujo poder representar a mi país en un festival tan grande, pero creo que tenemos unos artistas increíbles, tenemos una nueva generación que está viniendo superfuerte y creo que tienen que tener su oportunidad de vivir ese festival. Así que no me importaría, pero casi prefiero que lo disfrute otra gente", zanjó.

Finalmente, Edurne también habló sobre sus proyectos televisivos, entre los que está una nueva edición de Got Talent, donde seguirá ejerciendo como parte del jurado, y otros proyectos de los que prefiere no hablar "por si no salen".

Los artistas se mojan sobre Shakira

Blas Cantó fue otro de los artistas que no dudó en defender a Shakira.

El resto de asistentes a la presentación de los Premios Dial también se pronunció sobre la polémica de Shakira. La cantante Nia, que ejercerá de anfitriona de la gala junto a Edurne, no dudó en confesar que es del "team Shakira". "Al final tienes que soltar lo que sientes de alguna manera. En este caso ella es cantante y lo ha soltado así", comentó.

La ganadora de OT 2020 ha defendido que la artista de Barranquilla "lleva haciendo esto toda la vida, no es nada nuevo". Y agregaba: "El problema es que ahora ha puesto un nombre, que es Piqué y lo conocemos, y a Clara porque también lo hemos escuchado, pero seguramente si nos ponemos a analizar las canciones anteriores, también hablan de sus ex y no los conocemos".

Por tanto, para Nia cada uno tiene derecho a hacer "lo que quiera hacer". Y eso es lo que, desde su punto de vista, ha hecho Shakira: "Ella ha soltado lo que llevaba dentro, porque eso si no se enquista y es muy malo", bromeaba.

Nia presentará la gala de los Premios Dial junto a Edurne.

En la misma línea se mostró Blas Cantó, que reconoció que le parece "fabuloso" el modo en que la artista se ha tomado su particular venganza tras su ruptura. "He estado reflexionando y están diciendo 'es que él tiene derecho a contestar'. No, es que esto es la contestación de Shakira a lo que ya ha pasado previamente, que se nos olvida. Yo lo veo bien", sentenció.

Carlos Baute, por su parte, alabó el hito musical que ha supuesto la sesión 53 de Shakira y Bizarrap, así como su contribución a empoderar a las mujeres. "Lo que ha hecho Shakira ha sido brutal, no solamente por el récord, que es una locura, sino por lo que logró para la mujer", expresaba el venezolano.

Baute confesaba haber estado de barbacoa con amigas el fin de semana anterior, donde pudo comprobar en primera persona el efecto que la canción había tenido en las mujeres. "Veía en sus ojos el brillo hablando de esa canción, bailándola, cantándola... era una locura. Gracias a Shakira por haber hecho lo que hizo y por el empoderamiento que le ha dado a la mujer", zanjaba.

