Lali Espósito confiesa la curiosa forma en la que tuvo que "salir de fiesta" durante el Mundial de Catar

Lali Espósito se convertía en una de las invitadas del último programa de Martínez y Hermanos, el show de entrevistas de Dani Martínez para Movistar+. Junto a la cantante y actriz argentina, Victoria Martín y Abraham Mateo también se sometieron a las sorprendentes preguntas del cómico.

La artista acudía al espacio para presentar su nuevo single, MOTIVEISHON, nombre que recogía el presentador para charlar con su invitada sobre su presencia en el Mundial de Catar. "Cantaste el himno de Argentina en la Final del Mundial de Catar. ¡Bravo Leo!", gritaba el presentador mientras todo el público continuaba el aplauso.

Pero parece que la experiencia de Lali no fue del todo agradable, sobre todo por la forma en la que se enteró que era la elegida para defender el himno nacional de su país.

"Me lo dijeron el día anterior. Resulta que Francia pidió que alguien cantara el himno en la Final, y necesitaban encontrar a alguien que lo hiciera por Argentina. Fue entonces cuando me llamaron, casi me da un infarto porque yo venía de mucha fiesta", confesaba la cantante.

En ese momento, no dudó en confesar cómo tuvo que disfrutar de la fiesta durante su estancia en el país. "¡Y eso que decían que en Catar no había joda, yo me la pasé entera de joda en Catar. Mucha fiesta en barco, por el tema de la jurisdicción del agua", comentaba.

"¿Cómo?", respondía el presentador. "En agua las leyes de la tierra como que no rigen. Yo que pensé que no iba a poder tener jarana, tuve", sentenciaba. Por ello, cuando le propusieron ponerse al frente de la canción el día de la Final, no se encontraba en su mejor momento.

"Para mí Catar era tiempo de vacaciones, estaba disfrutando como una turista argentina más. Mis nervios eran por el evento, pero también por la voz", asegura. Además, ha dejado a toda la audiencia boquiabierta cuando ha explicado que los nervios se multiplicaron en el momento de la actuación, ya que no sabía si le iban a poner "la melodía correcta".

"Yo había hecho varios arreglos, porque mi tono no se correspondía con el que se canta el himno. Al final lo pusieron bien y no tuve problemas", sentenciaba la artista.

