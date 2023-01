Victoria Martín revela que le "gustaría" entrevistar a Ana Rosa Quintana: "No lo he intentado, me da miedo"

Victoria Martín revela que le "gustaría" entrevistar a Ana Rosa Quintana: "No lo he intentado porque me da miedo"

Victoria Martín ha pasado por el plató de Martínez y Hermanos para promocionar su pódcast individual, Malas personas, después del final de la última temporada de Estirando el chicle, el pasado verano. La guionista se ha sometido a la entrevista de Dani Martínez junto a otros dos invitados, Lali Espósito y Abraham Mateo.

"Un pódcast para que admitáis que todos somos personas despreciables", apuntaba Dani Martínez leyendo la presentación del programa sonoro. "Todo el mundo hace cosas despreciables, aunque sea en algún momento, nadie es una persona estupenda", apostillaba la invitada.

En relación a su nuevo pódcast Malas personas, Dani Martínez le preguntaba con curiosidad a qué invitado le gustaría llevar y qué temas le gustaría tratar en su entrevista en el programa. "Me gustaría mucho llevar a Ana Rosa Quintana, y el tema ya sabes cuál es. Lo digo sinceramente, me gustaría mucho, me fliparía, no lo he intentado porque me da miedo, me causa mucho respeto esa señora", respondía.

Además, la invitada de Movistar+ expresaba entre risas la sorprendente teoría que tiene sobre la presentadora. "Creo que en su sótano tiene como muchas 'Ana Rosas' que van saliendo para que siempre haya más y más. Es que, cuando la sustituye alguien, otra periodista, acaba volviéndose igual que ella, exactamente igual", sentenciaba Victoria mientras todos los presentes no podían contener la risa.

Por su parte, el presentador aseguraba conocer a Ana Rosa y, por ello, le pedía desde su programa que "por favor" acudiera al pódcast de Martín. "Ana Rosa, tienes que ir", comentaba. "Le dejo que elija ella el tema, tema libre", apostillaba entre risas la invitada.

