Lorena Castell recuerda "el fiestón" con Mario Vaquerizo y Pelayo Díaz por el que no pudo presentar 'Yu'

Movistar+ ya ha estrenado la nueva temporada de Martínez y Hermanos, el show de entrevistas presentado por Dani Martínez. Para inaugurar esta nueva tanda de episodios, el programa de Fremantle ha comenzado con tres nuevos invitados: Lorena Castell, Mónica Cruz y Pablo López.

Como no podía ser de otra forma, la sección 'rompiendo el hielo' ha sido la culpable de desvelar algunas de las anécdotas más surrealistas de los invitados, concretamente de la colaboradora de televisión Lorena Castell.

"¿Te has arrepentido de algún contenido que has subido a tus redes sociales?", se podía leer en el pantallón del plató como primera pregunta del juego. Dos respuestas negativas y una positiva que, contra todo pronóstico, era de Lorena, que dejaba desconcertados al resto de invitados.

En ese momento, la reciente ganadora de MasterChef Celebrity comenzaba a narrar la sorprendente historia que había detrás de su respuesta. "Solo fue una vez", comenzaba. "Fue en una época en la que yo salía de fiesta. Un día se me hizo tarde la verdad, pero estaba justificado porque venía yo de una separación y lo estaba pasando mal. Estaba justificado que me fuera de fiesta a pasarlo bien y luego llegar al trabajo con cara sonriente, lo que no pretendía era no llegar al trabajo", añadía entre risas.

"Era la época de Snapchat y yo, que soy una brasas, empecé a subir historias en plan: 'Tengo que estar mañana en Albacete, ¡espero no quedarme dormida!'", afirmaba. Pero la noche de Lorena se extendió y pasó por "un concierto de flamenco, una discoteca y un taxi con Mario Vaquerizo y Pelayo Díaz".

Desde ese momento, Castell lo único que recuerda es la persona de producción de Yu, no te pierdas nada en su casa para que se despertara y fuera a trabajar. "Pobrecito, si ese programa no tenía suficiente trabajo con Dani Mateo para tener a otra persona como yo", apuntaba. "No me desperté, pero lo peor fue cuando miré la hora y todos se habían ido ya a Albacete", recordaba.

Aunque eso no fue la última consecuencia de su noche, y es que Lorena no fue capaz de encender su teléfono: "Metí tantas veces mal en número PIN que el móvil me pedía el PUK, ¿quién tiene ese número?", sentenciaba entre las risas de los presentes.

¿Te has arrepentido de algún contenido que hayas subido a tus redes? 🤔

A nuestra herrrmana le pasó una cosilla sin importancia 😅 @lorenacastell #MartínezYHermanos pic.twitter.com/zann2bH2JA — #0 por Movistar Plus+ (@cero) January 12, 2023

