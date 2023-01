El día que pillaron a Abraham Mateo teniendo sexo en una discoteca: "Fue un cuadro"

Abraham Mateo ha sido uno de los invitados del último programa de Martínez y Hermanos, el espacio de entrevistas de Dani Martínez en Movistar+. Junto al cantante andaluz, Lali Espósito y Victoria Martín han completado el plantel de 'hermanos' de este nuevo capítulo.

Como en cada programa, la sección de 'rompiendo el hielo' ha sido la que más anécdotas personales ha revelado de los invitados. Pero ha sido una pregunta en concreto la que ha levantado más comentarios de los participantes, además del propio presentador.

"¿Te han pillado teniendo sexo?", se podía leer en el pantallón del plató de Movistar. Las respuestas descolocaban al conductor; dos rojas (negativas) y una verde (positiva). "Voy a decir que es Abraham, el chaval está ahí, con los 24 años. Un día está en Miami grabando y va mamá a verle y se encuentra la sorpresita", apuntaba entre risas Martínez.

[Lorena Castell recuerda "el fiestón" con Mario Vaquerizo y Pelayo Díaz por el que no pudo presentar 'Yu']

Y así fue, el presentador acertó y el nombre de Abraham aparecía dentro del color verde. Segundos después, el cantante comenzó a narrar la peculiar historia. "Pasó todo en una discoteca, porque en las discotecas pasan cosas muy turbias", comenzaba.

"Hice una escapada exprés al baño, con la chica con la que yo estaba saliendo en ese momento, y estaba un colega mío actuando en la discoteca. Fuimos al baño y mi manager comenzó a buscarme como loco, por todas partes. Yo estaba en mi baño, tranquilo, lo sentía mío el baño", confesaba el cantante.

Pero lo que no se esperaba el intérprete de Señorita era que su manager le localizara. "Él hizo el amago de abrir y yo me puse a gritar que estaba ocupado. Él me esperó a que yo saliera. Eso era para verme; el pelo fatal, chorreando de sudor, mi amiga al lado... Fue un cuadro", sentenciaba el artista mientras el resto de participantes no podían aguantar la risa.

Es la primera vez que @danimartinezweb coincide con sus herrrmanos Victoria Martín, @lalioficial y @AbrahamMateo y además es la primera vez que todos son más jóvenes que él. Solo con eso el programa ya promete 😉 #MartínezYHermanos pic.twitter.com/12WMcRzB2k — #0 por Movistar Plus+ (@cero) January 19, 2023

Archivado en Movistar plus, Televisión

Sigue los temas que te interesan