Patricia Donoso quiere irse de nuevo de ‘Supervivientes’ y Carlos Sobera la acusa de irresponsable

Patricia Donoso, quien saltó a la fama por ser una supuesta amante de José Ortega Cano, se está convirtiendo en el gran error de casting de Supervivientes 2023. Y es que no hace ni siquiera una semana que arrancó la competición en Honduras y ya ha querido abandonar dos veces, y no parece que su estancia en la playa más televisiva vaya a durar muchos más.

El pasado domingo, Donoso reconocía que quería irse y estaba decidida a tirar la toalla. Abandonó la playa en una barca del programa y descansó en la cabaña presidencial, y desde allí conectó con su marido, Charles, quien le dio ánimos para continuar. En apariencia no servía de mucho: estaba decidida a irse. Sin embargo, cuando estaba finalizando el programa Conexión Honduras, Ion Aramendi explicó que se lo había pensado y regresaba a Playa royal, donde le había tocado vivir.

Fue una raya en el agua. Durante la emisión de la primera gala de Supervivientes: Última hora de este martes volvió a exponer sus ganas de irse. Eso provocó que en el plató todos opinasen de su situación. “Yo creo que se marchará. No le ha dado tiempo a que le haya superado la experiencia como para querer irse”, vaticinaba Jorge Pérez, quien tras el escándalo con Alba Carrillo ha vuelto a tener una aparición fija en televisión en el reality que le dio la fama.

En Conexión Honduras fue Aramendi quien intentó que Patricia recapacitase, y anoche, Carlos Sobera, presentador de Última Hora, volvió a insistir para que se quedase, y le hizo recordar las cosas bonitas que le había dicho su esposo para aguantar. Eso, sin embargo, hizo que Patricia se quejase: “Me enfadó lo de Charles porque pactamos que no llamaría nunca”, admitía. Para ella, lo mejor es irse, por ella y por el resto de supervivientes. “Mis compañeros se están dejando la piel conmigo. Les haría daño si me quedo”, exponía. “Abandonar un programa como este es una gran irresponsabilidad. A medio y largo plazo no te viene bien porque mucha gente va a perder la confianza en ti”, le insistía entonces el comunicador.

Una vez más, su continuidad quedó en el aire, y parece que el jueves se tomará la decisión definitiva. Patricia, sin embargo, teme que Jorge Javier Vázquez, que será el presentador de esa gala, le haga cambiar de opinión. “Seguro que me convence y no quiero”, aseguraba.

