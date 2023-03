Oriana Marzoli: de abandonar ‘GH VIP’ en 3 días a finalista de ‘Grande Fatello VIP’ de Italia

Ha comenzado una nueva edición de Supervivientes, y en ella no hemos visto como comentarista a uno de sus rostros más habituales, la venezolana Oriana Marzolli. Y hay una razón para esto: está concursando en Grande Fratello VIP en Italia, y allí ha conseguido meterse a la audiencia en el bolsillo, hasta el punto de alzarse como primera finalista.

Fue durante la gala celebrada el pasado lunes cuando el presentador de este formato, emitido por Mediaset Italia, anunciaba su nombre, y le pedía que le regalase el pintalabios que la joven siempre lleva en sus manos. Oriana se lo regaló con mucha emoción, y ahora falta ver si consigue repetir ese apoyo para ganar el concurso.

Hay que destacar que, durante esta nueva aventura televisiva, Oriana ha conseguido alzarse como una de las grandes protagonistas, y hasta ha vivido una nueva historia de amor ante las cámaras. En este caso, cayó rendida ante el empresario Daniele del Moro, con el cual ha tenido idas y venidas durante la convivencia. Él todavía puede conseguir una plaza en la final, pues no ha sido expulsado.

La hazaña de Oriana Marzoli resulta mucho más llamativa si se tiene en cuenta su trayectoria en los realities en España, pues se labró fama de abandonar este tipo de formatos a la primera de cambio. Ella comenzó su trayectoria en la pequeña pantalla en Mujeres, hombres y viceversa, primero como pretendienta y, más adelante como tronista.

En 2014 Supervivientes confía en ella como concursante, pero duró cuatro días, ya que abandonó voluntariamente antes de las primeras nominaciones. Después la veríamos en Gran Hermano VIP 6, el mismo formato que el Grande Fratello VIP en el que ahora concursa, y no aguantó ni 48 horas. Tras regalar el momentazo de su entrada en la casa, cuando se llevó un bocado del burro que había en el jardín, pidió a Jorge Javier Vázquez abandonar el concurso. En ambas ocasiones, se marchó por no soportar las condiciones en las que convivían. Al otro lado del charco participa en varios realities de la televisión chilena como Amor a prueba, ¿Volverías con tu ex?, donde consiguió hacerse con el premio, o Doble tentación.

Durante un tiempo aseguró que no iba volver a participar en realities ya que le generaban “mucha ansiedad”, pero en 2020, en el verano de la pandemia, acepta la oferta para concursar en La casa fuerte de Telecinco junto a su entonces pareja Iván González. Aguantaron hasta la final esta vez, pero el premio se lo llevaron Yola Berrocal y Leticia Sabater. En julio de 2022 abrió la puerta a un posible regreso a Supervivientes en la presente temporada, ya que durante una de las galas en las que era comentarista aseguró que querría volver a Honduras y que esta vez aguantaría hasta el final.

