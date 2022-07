Oriana Marzoli se postula para ‘Supervivientes 2023’: “Si voy es para aguantar hasta el final”

En la gala de este martes de Supervivientes, Oriana Marzoli se robó el foco desde su papel de colaboradora de Conexión Honduras. Y es que el programa ha compartido una serie de stories en el que la influencer habla de una hipotética tercera participación en Supervivientes, pues ya fue concursante en 2014 y fantasma del pasado en 2017.

Sus seguidores querían saber si volvería a Honduras, y ella dejaba abierta esa puerta con frases como “nunca digas de este agua no beberé” o “a la tercera va la vencida”. Algo que sorprende, pues había asegurado que no volvería a participar en realities por la ansiedad que le generan.

Así, sobre ese hipotético retorno, Oriana Marzoli dijo que “es verdad que me encantaría decir, oye, me he superado y quiero ver hasta qué punto he madurado como persona. Han pasado muchos años, ya no soy la niña que era en ese momento”. Entonces Sobera le preguntó de manera directa si querría ir y ella respondió: “Me da miedo, pero me gustaría”. “¿Cuánto crees que vas a durar?”, quiso saber Carlos Sobera. “Yo si voy es para aguantar hasta el final”, aseguraba ella.

Un historial marcado por los abandonos en realities

Marzoli comenzó su trayectoria en la pequeña pantalla en Mujeres, hombres y viceversa, primero, conquistó a los espectadores como pretendienta y, más adelante, consiguió hacerse con el trono, el que abandonó para enamorarse fuera del plató.

A pesar de su popularidad, su paso por los realities se caracteriza por ser demasiado fugaz, tanto que su participación suele quedarse en el olvido. En Supervivientes 2014 duró cuatro días, ya que abandonó voluntariamente antes de las primeras nominaciones.

Asimismo, en GH VIP 6 no aguantó ni 48 horas. Tras regalar el momentazo de su entrada en la casa, cuando se llevó un bocado del burro que había en el jardín, pidió a Jorge Javier Vázquez abandonar el concurso. En ambas ocasiones, se marchó por no soportar las condiciones en las que convivían.

También ha participado en varios realities de la televisión chilena como Amor a prueba, ¿Volverías con tu ex?, donde consiguió hacerse con el premio, o Doble tentación. En 2020, Mediaset vuelve a confiar en ella y participa en La casa fuerte, y permaneció en el concurso los 38 días de competición, llegando a ser finalista con Iván González.

