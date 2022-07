Las polémicas palabras machistas de Oriana Marzoli: "Nadie quiere a una novia fácil"

Oriana Marzoli, la que fuera tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa, ha compartido un nuevo vídeo en su canal de Mtmad, Algo pasa con Oriana. En este capítulo, la colaboradora de televisión reflexionaba sobre el "descontrol" que, según ella, está viviendo Ibiza.

Unas declaraciones que han hecho saltar las alarmas y no han sido muy bien recibidas, sobre todo por la perspectiva con la que habla del comportamiento y libertades de las mujeres sobre su sexualidad. Ya desde el aeropuerto para coger su vuelo que la traería de vuelta a la capital después de sus vacaciones, la venezolana comenzaba su episodio.

Comenzaba fuerte, asegurando que su principal conclusión de la isla, es que había muchas mujeres que se dedicaran a la prostitución. "¡Qué cosa tan impresionante! La que no te esperas que sea 'putilla' lo es. Aquí todo el mundo está con todo el mundo, todo el mundo es de mente muy abierta".

[Oriana Marzoli se postula para ‘Supervivientes 2023’: “Si voy es para aguantar hasta el final”]

En ese momento, narraba una experiencia de la que ella fue testigo y confiesa no comprender. "Había una persona que se estaba liando con uno, y luego va esa persona y se lía con el otro, y todos se ríen y se lían entre todos y no pasa nada. La gente tiene una facilidad para compartir fluidos que no puedo entender, que ya no solo fluidos bucales, es de... Te has tirado a uno y ya te vas a tirar al otro", criticaba la colaboradora. Afirma estar "chapada a la antigua" y por ello no entender qué está ocurriendo en la isla, añadiendo que "las niñas pequeñas" comienzan a ver este tipo de comportamientos "súper normal".

Pero el 'consejo' que ofrece a todas las personas que vean su canal de Mtmad ha sorprendido a la audiencia. "No vemos normal ese tipo de actitudes, chicas. Como consejo, quería deciros a todas que, aunque digan que un hombre es igual que una mujer, cuando dicen que si esas cosas las hace un hombre no pasa nada y cuando lo hace una mujer sí pasa... Pues sí chicas, sí que pasa. No es lo mismo aunque queráis decir que es lo mismo ser un hombre que una mujer, no es igual".

A lo que añadía que "los hombres" van a ver "siempre" este tipo de conductas "feas" en las mujeres. "Por mucho que os digan eso en vuestra cara es para poder acostarse con todas y conseguir su objetivo, siempre van a ver terrible a una mujer así. No van a querer una novia que esté compartiendo fluidos con los amigos de él. Lo digo por ayudaros, porque a mí me da pena que se esté normalizando una actitud con tan pocos principios".

Las dos partes del episodio se desarrollaban alrededor de esta idea, asegurando que las mujeres que tienen este tipo de comportamientos carecen de "principios y valores", añadiendo que es una "falta de amor y respeto propio. Tú misma te quitas valor".

Pero su discurso no terminaba ahí: "De qué te sirve ir de modosita en tus redes sociales y luego ser una 'easy' (fácil). Mi consejo es no ser tan fácil, porque luego no te toman en serio. Vamos a cuidar un poco los valores, que es mucho más bonito".

Sigue los temas que te interesan