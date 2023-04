María León: "No tengo ni la mitad de valor ni de coño que tuvo mi madre Carmina para estar en 'MasterChef"

En los últimos años, los espectadores solían asociar a María León con la comedia. Papeles como los que tuvo en Con el culo al aire, Cuerpo de Élite o Allí Abajo hicieron que muchos la catalogaran como la reina del género. Su carrera ahora parece ir por otros derroteros, con personajes más complejos como el de Yolanda, una de las protagonistas de la serie Heridas, que después de un año en el catálogo de ATRESplayer PREMIUM llega al prime time de Antena 3 este jueves (22.45).

Se trata de la adaptación española de la exitosa ficción turca Madre. En Heridas, María da vida a una madre que por culpa de una relación tóxica desatiende a Alba, su hija, quien encontrará refugio en una ornitóloga (Adriana Ugarte). "Sería torpe por mi parte juzgar a personajes como el de Yolanda", confiesa a Bluper la actriz, que a sus 38 años sigue estando "activa" porque "me están dando la oportunidad de poder contar historias con una cierta complejidad".

En la misma línea se encuentra Lola, la mujer a la que da vida en El hijo zurdo, serie que Movistar+ estrena el jueves 27. Aquí es madre de un cabeza rapada, del que gira toda la trama. María, además, tiene por estrenar las series Noche de chicas y Mentiras pasajeras y la película Cerrar los ojos. ¿Y se atrevería a emular a su madre Carmina Barrios en MasterChef? "No tengo la mitad de valor ni de coño", responde ella con su gracia habitual.



¿Qué expectativas tienes del estreno de Heridas en abierto?

Para mí es un honor poder estar en Antena 3 para llegar a todo tipo de públicos que, como mi madre, no tienen Atresplayer. Que podamos estar en el salón de todas las casas de los españoles después de pasar por una plataforma es una oportunidad para que el proyecto llegue a más espectadores.

Interpretas a Yolanda, una madre soltera que descargar todas sus frustaciones en su hija. ¿La has llegado a entender?

Yo creo que en ningún momento esta mujer descarga ninguna frustración en su hija, sino todo lo contrario, porque cuenta con pocas herramientas para ella misma. Tener la posibilidad de contar un personaje como este, que no es una madre modelo, pero que es una madre igualmente, es lo que más me pone. Se equivoca con ella misma pero, por suerte, decide mirarse en un espejo, ve que no está bien, ve que la que no se cuida es ella, y ve que la que tiene que protegerse es ella. A raíz de eso, podrá conseguir una relación con su hija. Por lo tanto, personajes de esta índole son todo un regalo para mí y como actriz me alimenta muchísimo.

Entonces, ¿no juzgas a los personajes, no?

Hombre, es que juzgarlos sería tremendamente torpe por mi parte, sobre todo porque los actores nos dedicamos a contar historias y almas que no están en nuestro cuerpo, pero que sí están creadas desde un papel para darle humanidad. Todos tenemos una vulnerabilidad y lo difícil es poder mostrarla. Las actrices y los actores somos muy generosos a la hora de mostrar esta vulnerabilidad propia de nuestro cuerpo echándosela a los personajes. Evidentemente, me gusta la labor de defender, entender y acompañar a ese personaje en cada proceso.

Además del abandono infantil, Heridas aborda el tema del maltrato. ¿Se te ha hecho difícil rodar estas escenas?

He tenido la suerte de tener a un compañero que es muy buen actor [Javier Collado interpreta a la pareja de Yolanda], pero también es cierto los directores estaban muy pendientes. Hemos podido plantear y pensar estas secuencias para poder contarlas desde la mayor honestidad. Ha sido difícil tener que pasar por este proceso, por creer y pensar que ese dolor y ese miedo puede sufrirlo cualquier ser humano. Pero en mi caso, no me he sentido violentada para nada. Lo hemos respetado mucho.

En otras entrevistas has hablado muy bien de Cosette Silguero, la jovencísima actriz que da vida a Alba. ¿Qué te has llevado de ella?

La pequeña es una de las mejores actrices con las que yo he trabajado. Tiene una generosidad absoluta, mucha intuición y le gusta mucho trabajar. Ha sido muy bonito poder trabajar con ella porque ha sido muy generosa y he aprendido mucho trabajando con ella. Me ha recordado cosas de mi profesión de las que a mí jamás me gustaría desprenderme: la honestidad a la hora de trabajar, pensar en el otro, en el compañero, la escucha… Son como cosas de escuela que tardas muchos años en aprender y que ella, con tan solo cinco años, las tiene por naturaleza. Ha sido uno de los mejores aprendizajes que he tenido.

María León interpreta a Yolanda en 'Heridas' (Jau Fornés).

El jueves 27 estrenas El hijo zurdo en Movistar+, otro thriller que gira en torno a la maternidad. ¿Cómo es Lola, tu personaje?

Lola es mujer que ha sido relagada de la primera línea social por ser madre, y con el tiempo necesita reconstruir esa identidad perdida a través del amor a su hijo. La trama de El hijo zurdo es mucho más compleja que Heridas, porque habla de la identidad, de la rebeldía, de la relación maternal, de las clases sociales y de las enfermedades mentales. Es un personaje muy interesante que comparte cosas con Yolanda, pero también tiene muchas diferencias.

¿Sientes que tu carrera profesional ha llegado a una etapa en el que te dan papeles mucho más maduros? ¿Notas que los papeles son diferentes?

Pues no, porque llevo haciendo de madre una década. He tenido hijos de todos los colores, hasta gemelos. Sí que es verdad que, al ser mujer, tengo la opción de poder interpretar la maternidad, pero no he notado un gran cambio de personajes. Fíjate, yo he hecho tanta comedia que, por las tramas que se me dan, quiero pensar que todavía estoy lo suficientemente activa. Me están dando la oportunidad de poder contar historias con una cierta complejidad.

La última. ¿Te animarías a seguir los pasos de tu madre y participar en la próxima edición de MasterChef Celebrity?

Ay, pues mira, sinceramente, yo no tengo la mitad de valor, y perdona que te lo diga, ni de coño como lo tiene la Carmina. Lo que ha trabajado esa mujer y el corazón que le pone, solo lo puedo hacer ella. Mi madre tiene muchos menos prejuicios que yo. Yo no sería capaz. También tengo que decir que no cocino ni la mitad de bien que ella.

