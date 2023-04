Bárbara Rey revela que sufrió acoso de un director en su primer proyecto para el cine: "Abusaba de mí"

El primer episodio de Una vida Bárbara, la serie documental sobre la vedette Bárbara Rey, se ha estrenado pisando fuerte este 12 de abril a las 22:45 horas en Antena 3. La propia artista ha relatado sus inicios en la profesión, así como la dura infancia que tuvo. Una serie de confesiones que hielan la sangre, como en la que revelaba que abandonó su primer proyecto cinematográfico debido al acoso sexual que sufría por parte del director. "Abusaba de mí. Se ponía a meterme mano, apretujarme y hacerme cosas muy desagradables", declaró frente a las cámaras.

Rey recordó sus inicios, que fueron como modelo, en su participación en el ciertamente de Miss Mundo en 1971, que tuvo lugar en Londres. Dado su nombre artístico, la vedette buscó comenzar a "hacer algunas películas" en las que tendría "algunos papelitos destacados". Sin embargo, en sus pinitos como actriz, Rey vivió una experiencia de lo más desagradable, al sufrir acoso por parte de su director.

"Me dijeron que no abandonara y me quedara, pero ese hombre estaba abusando de mí en el sentido de organizar cenas y bailes, donde íbamos todo el equipo y bailaba conmigo, me metía mano, me apretujaba y me hacía cosas muy desagradables", relata Rey en su documental. "Cuando esas personas que se dedican a acosar o abusar de determinadas personas, chicas jóvenes que estamos empezando en el cine, no creo que lo hicieran solo conmigo", señala.

Dicho director se presupone que era muy influyente y que lo sigue siendo, dado que la vedette no se arriesga a dar su nombre en la docuserie. "o que pasa es que es una persona muy importante, bueno, para quien lo sea, supuestamente para la gente y el mundo del espectáculo, y a mí nunca me creerían". De ahí, que la artista no llegase a decir más sobre su identidad.

El programa no solo sirvió para ahondar en la carrera artística de la vedette. El primer episodio ahonda en los profundos traumas que le marcaron de por vida, como el hecho de sufrir malos tratos diarios por parte de su madre, confesando que su progenitora llegó a desear "que nunca hubiera nacido".

"Mi madre no quiso tenerme"

"Mi madre era un ama de casa extraordinaria: la casa más limpia, la comida extraordinaria. Íbamos guapisimos siempre y super limpios y mi padre igual. Pero ese cariño que necesitas de su madre, el que hable contigo, que te comprenda... Eso nunca lo tuvimos. Ni un beso", dice visiblemente afectada. "Mi madre no quiso tenerme. Hizo un montón de cosas para no tenerme como coger mucho peso, bajar las escaleras sentadas, meter los pies en agua hirviendo...", añade.

"De mis malos tratos me acuerdo menos que de los de mi hermana. Para mí es como si hubiera tenido una hija de pequeñita. No podía ver cómo la trataba con solo cuatro años. Se la quitaba de las manos", confesaba frente a las cámaras. "Creo que todavía no se ha liberado de esos sentimientos de culpa que le dio mi madre", comparte su hermana Petri en el mismo documental.

De hecho, la vedette, en el primer episodio, es incapaz de entrar en la casa de su infancia, al rememorar muchos recuerdos negativos. "Yo no paso. Yo no paso de aquí. Lo siento, pero no. No me trae más que tristeza, angustia, terror... Y encima, viéndola cómo está, ya me parece terrible", dice Rey cuando el programa le invita a ver el estado actual de la casa en la que vivió su familia.

