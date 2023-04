Vincent Cassel sorprende hablando en español en 'El Hormiguero': "Realmente, hablo portuñol"

El Hormiguero volvió a contar con la presencia de un actor internacional. El programa de Pablo Motos acogió a Vincent Cassel, quien vino a promocionar Los tres mosqueteros: D'Artagnan, que se estrena en cines españoles este 14 de abril. Eso sí, el intérprete francés sorprendió mucho al hablar con el presentador en español. Lejos de chapurrear algunas palabras, el actor llegó a prescindir del pinganillo para que le tradujesen.

Habitualmente, los actores internacionales tiran del inglés o de su idioma materno para el programa. Solamente los hispanohablantes, como Pedro Pascal, Oscar Isaac o Daniel Brühl, han realizado sus entrevistas completamente en la lengua de Cervantes. Cassel fue más allá, pues el actor demostró saber hablar portugués, inglés e italiano, además de su francés materno.

"Vamos a hacer la entrevista en castellano", dijo el actor al inicio, provocando un sonoro aplauso del público presente en plató. "Veo que no te has puesto ni siquiera el pinganillo", comentó Motos. "Bueno, puede ser que lo necesitara", dijo Cassel. A pesar de ese comentario, el actor de El odio y Mi amor tuvo muy pocos problemas a la hora de defenderse a lo largo de la entrevista, solo con algunos términos o construcciones gramaticales.

Eso sí, Cassel entremezcló su español con partes en italiano y, sobre todo, partes en portugués. De hecho, el exmarido de Monica Bellucci demostró un mayor dominio de la lengua lusa, aunque explicó el motivo. "He vivido muchos años en Brasil y hablo portugués. Como mezclo los dos idiomas, realmente hablo portuñol", compartió el artista.

Un dominio de las lenguas que sorprendió tanto a los presentes en el plató como en redes sociales, donde hubo varias alabanzas a su nivel de castellano. Por otro lado, el programa mostró el tráiler de la película dirigida por Martin Bourboulon doblado al español. Lejos de mostrar rechazo por la versión doblada, Cassel aplaudió la elección de la voz y la traducción.

Hoy en El Hormiguero, el actor francés, Vincent Cassel o ¡Vicente! #CasselEH pic.twitter.com/4Qa2QJ36nd — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 12, 2023

"Hay veces que no me gusta, pero en esta ocasión sí, ha reflejado muy bien las conversaciones", alabó el actor. Eso sí, Cassel destacó que, a pesar de que la novela de Alejandro Dumas ha sido muy popular y llevada varias veces a la gran pantalla, hacía más de 60 años que no era adaptada por un cineasta francés.

"Era importante que fuera francés y en francés. Un ejemplo es Don Quijote. Por supuesto, en Hollywood pueden hacer una buena versión, pero no sería igual que una adaptación española. Con Los tres mosqueteros, pasa algo así", defendió Cassel.

