La evasiva de Anabel Pantoja en 'Sálvame' a las palabras de Yulen Pereira: "Estoy feliz de estar trabajando"

La abrupta ruptura de Anabel Pantoja y Yulen Pereira, producida hace un mes, sigue trayendo cola. Tras lo mucho que se ha especulado sobre los motivos que provocaron la ruptura, el esgrimista ha roto su silencio en una entrevista en la que no deja una buena imagen de la influencer.

La entrevista para la revista Lecturas ha provocado un auténtico revuelo en el plató de Sálvame, puesto que se convirtió en uno de los temas a comentar en la mesa de debate. El esgrimista desmintió haberle sido infiel a la sobrina de Isabel Pantoja y reveló que los motivos del rompimiento fueron los supuestos celos e inseguridades de la ex de Omar Sánchez.

Jorge Javier Vázquez se centró en otras quejas del deportista, al revelar un supuesto comportamiento caprichoso y altivo de la influencer. El presentador apoyó al esgrimista. "A nosotros que nos va bien en el trabajo, tenemos posibilidades económicas que no tienen las parejas con las que nos encontramos, se pueden venir con nosotros de viaje, pero no están obligadas a que, si lo pasan mal, se les humilla y tal, encima que se lo callen", exclamó.

[Anabel Pantoja regresará a la televisión con un nuevo reality “a lo Georgina Rodríguez”]

Ahora bien, lo que provocó expectación fue que la propia influencer atendió en directo al programa. El reportero Baby Solano le esperó a la salida del hotel de Las Palmas de Gran Canaria donde estaba para la presentación oficial de su nueva colección de joyas para Lueli. Dado que ambos tienen confianza, la influencer accedió a hablar con el reportero.

Eso sí, la sobrina de la tonadillera demostró sus dotes para las evasivas, dado que no quiso entrar a opinar en la polémica sobre las duras palabras que le dedica su ex en la entrevista. "¿Qué bomba tienes, por favor?", le cuestionó el reportero. Lejos de entrar el trapo, Pantoja habló de que su "ilusión" actual son sus proyectos profesionales, como el que presentaba en Canarias.

"Estoy muy bien y muy ilusionada por sacar mi nueva colección de joyas para Lueli y acabamos de hacer la sesión de fotos", respondió a Solano. El reportero intentó sacarle alguna declaración mediante una broma. "Ahora tú eres como Shakira. Las mujeres no lloran, las mujeres facturan", dijo, frente a una Pantoja que le siguió el juego e hizo el gesto del dinero.

Cuando Solano intentó, una vez, preguntarle sobre las declaraciones de Pereira, la influencer fue más clara. "No te voy a responder a nada de eso. Solo decirte que estoy feliz de estar trabajando, por hacer cosas que me molan y sobre todo en Canarias", declaró. Cuando se le ofreció la oportunidad de hablar en directo con Jorge Javier Vázquez, la joven fue clara: "que me llame por teléfono mejor, que me está dando mucha caña".

