‘Sálvame’ vuelve a azotar a Anabel Pantoja y destapa sus malos modos con varios negocios

Anabel Pantoja hace ya mucho que dejó de colaborar en Sálvame, pero no por ello el programa de Telecinco se ha resistido a dejar de hablar de todo lo que le sucede a la sobrina de Isabel Pantoja. Este martes, buena parte del programa se ha centrado en desvelar las actitudes supuestamente déspotas que la concursante de Supervivientes habría tenido durante el verano de 2022, y que provocaron que su entonces pareja Yulen Pereira tuviese que sacarle las castañas del fuego.

Así, una de las situaciones complicadas habría sucedido en Menorca, cuando tuvieron un problema con un hotel. “Confírmame lo del cambio de habitación. No me mates. Ya le he dicho a esta que mañana nos cambiamos y no quiero ser negro muerto”, pedía el Yulen Pereira al organizador en un hotel, según uno de los mensajes a los que el programa tuvo acceso.

Sálvame, además, destapó el inconformismo de Anabel Pantoja en esos establecimientos. “Ella no come nada de pescado. Está muy a disgusto ahora mismo, no quiere cenar nada. Está siendo un poco desagradable, la verdad. Ella quiere que le hagamos carne y aquí no tenemos carne”, habría afirmado el encargado de un negocio de sushi de la isla balear. “Está siendo un cuadro. Anabel con un cabreo que flipas porque aquí solo hay sushi”, habría dicho Yulen pereira entonces al organizador de la colaboración, y como consecuencia, pidió perdón. “Qué vergüenza, lo siento”, decía el deportista. Como ya dijo Kiko Matamoros sobre este mismo caso, Anabel Pantoja habría dicho “con aires de diva” que “esto es una mierda. A mí, o me ponen un filete, o me voy de aquí”.

Parece que, de momento, Anabel Pantoja va a seguir dando contenidos en los días venideros a Sálvame. Y es que, tal como ha avanzado Jorge Javier Vázquez, mañana se publicaría una entrevista a Yulen Pereira en la que afirma: “No me nacía besarla, ni darle conversación”.

Hay que recordar que el romance de Anabel Pantoja y Yulen Pereira se produjo hace justo un año, mientras ambos eran concursantes de Supervivientes. Anabel se había separado de su marido Omar Sánchez unos meses antes, mientras que Yulen entraba soltero y con un perfil bastante desconocido, pues su profesión era algo tan poco mediático como ser jugador de esgrima. La ruptura de ambos se hizo oficial a inicios del mes de marzo, y desde entonces, casi no se han pronunciado al respecto.

