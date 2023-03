María Patiño se rebela contra 'Sálvame' para hablar con Anabel Pantoja: "Estoy enfadada con el programa"

María Patiño ha sacado las garras este viernes pasado en Sálvame. La periodista se enfrentó a la polémica que ha vivido con Anabel Pantoja, al tergiversarse sus palabras en lo relacionado a la sobrina de Isabel Pantoja y su ex, Omar Sánchez. La colaboradora del magacín reveló que la exconcursante de Mediafest Night Fever le había llamado antes de comenzar el programa y David Valldeperas, director del formato, le pidió que saliese en directo a buscar a Anabel.

Como si de una misión de película de acción, Patiño cogió sus cosas y fue directa al coche que el programa le tenía preparado. De hecho, el propio magacín compartió su número del WhatsApp para que el público ayudase a encontrar a la sobina de la tonadillera. Todo a raíz de que Anabel revelase en los Premios Ídolo que tenía conversación pendiente con la periodista.

Patiño declaró públicamente estar “molesta con el programa”, dado que sus palabras se habían sacado de contexto. La presentadora de Socialité reveló que lo que dijo fue que había descubierto que el carácter de Anabel Pantoja seguía siendo igual de apasionado que antes y que su relación con Yulen Pereira no le había hecho vivir de manera más serena. Patiño mencionó un comentario sobre Omar Sánchez y de ahí vino que se sacase de contexto sus palabras.

“Estoy molesta con que se tergiversen mis palabras porque no di a entender que quería volver con Omar”, señaló, antes de salir en busca de Anabel. Aunque no la encontró, sí que pudo hablar con ella por teléfono. Fue ahí cuando la periodista se rebeló contra la dirección del programa. ¿El motivo? La conversación debía ser con el manos libres y Patiño optó por hablar con Pantoja de manera privada. “María, por favor, pon el altavoz”, le increpaba Terelu Campos desde plató.

“Ella ha pedido hablar conmigo de la manera en la que me lo ha pedido. He establecido una conversación absolutamente llena de luz con Anabel. Si no os gusta como trabajo, yo prometo que me quedo en mi casa”, respondió. “Me ha llamado ella y le he contado la movida que hay. Me ha dicho que ha perdido el tren, así que ha cogido un coche de alquiler y se va. No me ha dicho dónde. Hemos estado hablando de lo que ha pasado en su relación y me ha pedido que no pusiese el altavoz”, justificó así que no hiciese pública la conversación, de la que revelaría detalles a su vuelta a plató.

A pesar de las intenciones de Patiño, el programa sí que pudo grabar la conversación, la cual hizo pública poco después. “María, que me he ido a Atocha, pero he cogido un tren y no había tren, me he alquilado un coche y ya me he marchado. [...] Estoy un mes fuera, ¿y no puedo pasar por mi casa ni ver a mi novio? [...] Voy a recogerlo, me ducho, me cambio el chándal. Lo veo allí y nos vamos juntos en el coche y es el único amigo que viene. No vienen los amigos de Yulen, viene el único tío que es Antonio, que se quedó esa noche a dormir en casa de un amigo mío, imagínate lo que se encontró, que se tuvo que ir”, relató por teléfono.

“¿Qué habíamos roto? ¡Qué yo no tenía ni puta idea de que me iba a dejar! ¿Qué habíamos tenido varias peleas? Sí. Nos hemos puesto a hablar. “Yo estaba raro. Yo no sé qué". Y ha empezado: ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? Fui yo insistente. Y él me dice: “Si yo me quería ir a París contigo". ¡Pero yo no pensaba que me iba a dejar! Mira, María, yo le digo incluso de cachondeo: “Podrías habérmelo dicho antes de la gira, me hubiera hartado a llorar. A mí me encanta Yulen. Ahora, yo no sé si él ha contado otra historia”, terminaba así la conversación.

Evidentemente, que se filtrase la conversación que, en teoría, era privada provocó que Anabel Pantoja se volviese a enfadar con María Patiño, quien se mostró preocupada, ya que la ex de Omar Sánchez le había pedido que no pusiese el altavoz, algo que, efectivamente, no hizo la periodista. “Yo tengo la conciencia tranquila. A mí no me importa que me graben porque hablo el mismo idioma en privado y en público. Me duele que piensen que soy una persona que maniobro, esas cosas las llevo mal. Me duele que duden que soy una tía enrevesada”, señaló.

