María Patiño desvela su estado de salud tras marearse en directo en 'Sábado Deluxe'

María Patiño confesó que no se encontraba bien en 'Sábado Deluxe'.

María Patiño preocupó a los espectadores el pasado sábado 7 de enero al mostrarse indispuesta en directo durante la emisión de Sábado Deluxe. La presentadora evidenció dificultades para seguir el hilo del programa y confesó ante las cámaras que llevaba todo el día sintiendo mareos. Ahora, la periodista ha querido tranquilizar a sus seguidores desvelando su estado de salud.

Tras causar baja este lunes en Sálvame, Patiño ha compartido un mensaje en sus redes en el que confirma que volverá a ocupar su puesto muy pronto. "El pasado sábado viví una situación complicada de salud. Hoy me he sometido a las pruebas pertinentes y el bicho que soy yo… va a seguir dando guerra", ha escrito en su cuenta de Twitter.

"Nos vemos mañana en @salvameoficial", ha añadido la presentadora, revelando así que este martes 10 de enero volverá a ocupar su silla en Sálvame. No obstante, la periodista no ha querido dar más detalles sobre el motivo que le causó los mareos que dificultaron su directo en el Deluxe.

El problema de salud de María era notable nada más comenzar el programa del pasado sábado. Mientras se encontraba en el control de realización con Conchita y la invitada de la noche, Cristina Porta, la presentadora reconocía su mareo tras hacer una pregunta a la entrevistada. "¿Lo ves? Me vuelvo a marear", decía en directo.

Más tarde, cuando Lolita Flores entraba en plató para ser entrevistada, la periodista se justificaba antes de comenzar. "Hoy tengo unos mareos y me encuentro un poco regular. Por eso estoy ahí, que si me ves que me retraigo... Sé que cuento contigo", explicaba. "Yo tengo paracetamol, tengo ibuprofeno, suero fisiológico...", bromeó la artista, que confesó que tampoco se encontraba del todo bien.

Afortunadamente, la indisposición de María Patiño parece haber quedado en un simple mal rato en directo y pronto volverá a ocupar sus sillas en Sálvame, Sábado Deluxe y Socialité.

