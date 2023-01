Ana Rosa Quintana, sobre las declaraciones del príncipe Harry: "Es un niñato"

Si hace unos meses el documental Harry y Meghan de Netflix provocaba un terremoto en Reino Unido, las memorias autobiográficas del príncipe Harry (que salen a la venta el próximo martes 10 de enero) están levantando todavía más ampollas. Un libro donde habla de los encontronazos con su hermano Guillermo, la relación con su padre o la muerte de su madre.

De hecho, el duque de Sussex ha cocedido dos primeras entrevistas para la cadena británica ITV y la estadounidense CBS, donde el hijo menor de Carlos III se ha defendido de las críticas y ha echado un poco más de leña al fuego atacando frontalmente el silencio de la Casa Real frente a los abusos que aseguran haber sufrido por parte de la prensa británica.

El programa de Ana Rosa se ha hecho eco de estas declaraciones, que no ha dudado en comentar durante la mañana de este lunes 9 de enero. Joaquín Prat ha sido el primero en tomar la palabra, asegurando que "los excompañeros de armas están que trinan contra él" porque "hay una regla no escrita entre los militares que no se pueden decir las bajas que has causado al enemigo porque puede ser visto como una provocación". El presentador hacía referencia a las declaraciones del hijo de Carlos III en su libro sobre su pasado militar y su experiencia como destinado en Afganistán.

[Harry acusa a Carlos de no defender a Meghan cuando 'The Sun' dijo que había que "lanzarle excrementos"]

En ese momento, Ana Rosa Quintana se pronunciaba y daba su tajante opinión. "Pero si es que este niño es un niñato", apuntaba la presentadora dejando al resto de colaboradores en silencio.

Los tertulianos apuntaban que, quizás, el príncipe Harry no está muy cómodo en la posición que le ha tocado vivir. "Todo el mundo tiene derecho a no estar cómodo donde la ha tocado, pero te vas y te callas y no perjudicas a tu hermano y a la Institución", continuaba la presentadora.

Asimismo, Prat comenta que "cuando muere su madre no recibe ni un abrazo por parte de su padre" y que la Corona británica "se ha deshumanizado con dos niños que les obligan a realizar esa puesta en escena", en referencia al paseo que tuvieron que realizar los hijos de Lady Di.

Pero Quintana insistía en su planteamiento y tildaba de "victimismo" el comportamiento del matrimonio: "Alguien que vive en Los Ángeles, que está forrándose a costa de desprestigiar a su hermano y a la Institución...".

Sigue los temas que te interesan