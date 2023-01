'Salvados' regresa a laSexta con los testimonios de las mujeres que denunciaron a Plácido Domingo

Salvados ha comenzado a promocionar su próxima entrega que se emitirá este domingo 15 de enero en laSexta. Un programa 'de regreso' en el que ha decidido dar voz a las mujeres que denunciaron a Plácido Domingo por supuesto acoso.

Lo ha anunciado el propio espacio de reportajes de Atresmedia a través de sus redes sociales, donde han publicado un vídeo donde se pueden ver algunos segundos de las entrevistas que verán la luz de forma completa en pocos días.

"¿Crees que a vosotras, las mujeres que habéis hecho pública vuestras acusaciones hacia Plácido, se os ha cuestionado más que a él?", plantea el presentador a sus entrevistadas. "Claro que sí, ¿cómo te atreves a poner en tela de juicio la palabra de un Dios?", responde una de ellas.

"Él era el jefe", responde otra de las denunciantes en inglés. "Él es Plácido Domingo y tú no eres nadie", apunta una mujer que han preferido no mostrar su rostro. Asimismo, en el tuit donde han publicado el avance, se puede leer: "Un secreto a voces. Hasta hoy. El próximo domingo PLÁCIDO". Un reportaje que pretende narrar los presuntos casos de acoso ejercidos por parte del cantante de ópera a lo largo de su carrera.

Un secreto a voces. Hasta hoy.

El próximo domingo, PLÁCIDO. pic.twitter.com/IuhdNdYk0T — Salvados (@salvadostv) January 8, 2023

El tenor regresaba al escenario del Teatro Real para ofrecer un concierto el pasado mes de julio de 2022, dos años después de que él mismo cancelara sus representaciones previstas en España por el escándalo de las denuncias de acoso sexual.

Fue el pasado agosto de 2019 cuando el cantante español fue acusado por hasta nueve mujeres de unos supuestos episodios de acoso sexual. Los testimonios de las víctimas fueron recogidos por varios medios estadounidenses y en ellos detallaban que la leyenda de la ópera presionó a mujeres para que mantuviesen relaciones sexuales con él a cambio de trabajos y que castigó laboralmente a aquellas que se negaron.

"Las acusaciones de estas personas anónimas que se remontan hasta tres décadas atrás son profundamente preocupantes y, tal como se presentan, imprecisas. Aún así, es doloroso oír que he podido molestar a alguien o hacerles sentir incómodos, da igual cuánto tiempo haga de ello y a pesar de mis mejores intenciones. Creo que todas mis interacciones y relaciones fueron siempre aceptadas y consentidas. La gente que me conoce o que ha trabajado conmigo sabe que no soy alguien que pueda hacer daño, ofender o avergonzar a alguien de manera intencionada", publicó el tenor en su momento.

