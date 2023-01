El 'Polideluxe' revela las verdades de Cristina Porta sobre Jorge Pérez y su relación con 'Sálvame'

Y, finalmente, Cristina Porta se enfrentó al polígrafo de Sábado Deluxe. A pesar de haber querido rehuir la prueba ante Conchita, la periodista accedió a responder las incómodas preguntas, especialmente aquellas relacionadas con su vínculo con Jorge Pérez y su relación con sus compañeros en Sálvame, en las que se revelaron las verdades y las mentiras sobre la antigua colaboradora del extinto Punto Pelota.

Las preguntas ante el polígrafo no fueron una prueba sencilla para Porta, quien estuvo a punto de abandonar el plató, pues se negó a responder ciertas cuestiones relacionadas con la vida conyugal del exguardia civil y Alicia Peña u otros detalles personales.

“Me he querido ir porque me ha costado mucho estar sentada aquí hoy para aclarar ciertos temas, pero hay cosas que yo he dicho que no iba a hablar, como de las cosas de pareja de Jorge y Alicia o de cosas íntimas de Jorge”, señaló, ante la pregunta sobre si creía la versión del ganador de Supervivientes 2020 que no tuvo nada con Alba Carrillo, algo que reveló Miguel Frigenti en pantalla.

Precisamente, su relación con el exguardia civil fue uno de los temas centrales de las preguntas del polígrafo. Por un lado, reveló que sí le parecía apropiado la decisión del colaborador de Ya es mediodía de enviarle un burofax a Kiko Matamoros, María Patiño, Rafa Mora y Fringeti para que rectificasen ciertas informaciones. También el ‘Polideluxe’ reveló que Pérez había autorizado a Porta en ser su portavoz en televisión.

También lo más importante, que entre la periodista y el exguardia civil no ha habido ninguna relación amorosa, puesto que la prueba demostró que nunca se han besado. Eso sí, a pesar de mostrarse como una defensora de Pérez, el polígrafo también destapó algunas mentiras sobre la exconcursante en Secret Story. Por ejemplo, Porta ha criticado a Pérez fuera de los platós de televisión.

A pesar de negarlo, el polígrafo demostró que mentía. La periodista quiso aclarar que lo que criticó fue la actitud cariñosa que tuvo el exguardia civil con la ex de Feliciano López. Además, el ‘Polideluxe’ destapó que Porta coqueteó con Pérez en la ya famosa fiesta de Unicorn, como también se reveló que ella se sentía atraída por él.

Pero Jorge Pérez no fue el único tema central, ya que las preguntas del ‘Polideluxe’ revelaron que Porta evita saludar a ciertos redactores de Sálvame con los que fue compañera años atrás. También se destapó que la colaboradora se creía superior a colegas suyos en el programa de La Fábrica de la Tele por haber estudiado la carrera de periodismo.

También hubo preguntas sobre su mala relación con Alonso Caparrós, con quien coincidió en Punto Pelota. El polígrafo reveló que el también colaborador de Sálvame decía la verdad sobre la mala relación de Porta con otros compañeros que tuvo en otros programas en los que ha trabajado. También que Caparrós flirteó con ella cuando coincidieron juntos en el extinto programa deportivo de Intereconomía y que ella le rechazó.

