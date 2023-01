20 años del estreno de 'La isla de los famosos' o cuando Antena 3 cambió anónimos por vips

La cuenta atrás para la nueva edición de Supervivientes ha comenzado. Y, de momento, la única noticia confirmada es que Lara Álvarez abandona el reality después de ocho años. Será sustituida por una de las chicas del tiempo de Mediaset, Laura Madrueño. Una edición, la de 2023, que tiene por delante dos desafíos importantes.

Por un lado, esquivar la mala racha en audiencias de la cadena, donde programas como Got Talent, Deluxe o La isla de las tentaciones han vivido sus temporadas menos vistas. Y, por otro, levantar las audiencias de su última edición. Supervivientes 2022 obtuvo una buena media del 20,2%, sin embargo, ésta fue la peor en cuota en doce años y la menos vista de la historia del formato en España donde aterrizó en el año 2000.

En 2023 se cumplirá además una fecha especial para el programa. El 23 de enero de 2003, Antena 3 estrenaba una nueva edición tras dos temporadas en Telecinco, pero con un destacado giro de guión: sustituir a los anónimos por famosos. Nacía así La isla de los famosos, el auténtico germen del actual Supervivientes.

Sin embargo, tras cuatro ediciones consecutivas en apenas tres años donde el programa llegó a ser rebautizado como Aventura en África en 2005, la progresiva pérdida de audiencia llevó a Antena 3 a no renovar el programa que volvió a manos de Telecinco en 2006. Allí ha conseguido sus mayores éxitos y donde ha sido el prime time más exitoso de Mediaset, con permiso de las mejores ediciones de Gran Hermano y Gran Hermano VIP.

Así ha evolucionado el formato 'Survivor' en España

Poco queda de aquel Supervivientes con anónimos que presentó durante dos ediciones Paco Lobatón en Telecinco. De hecho, tampoco queda demasiado del que emitió Antena 3 en su día. Paula Vázquez y Alonso Caparrós fueron los primeros presentadores de La isla de los famosos, la primera edición con personajes vips que terminó ganando la actriz y modelo Daniela Cardone.

En ella participaron otros nombres como el periodista Miguel Temprano, o el primer ganador de Gran Hermano, Ismael Beiro, que en este reality quedó en segunda posición. La isla de los famosos apenas duró 35 días, nada que ver con los 106 de la edición de 2021 o los 98 de la última edición. Un cambio significativo que ha supuesto también un desgaste mayor de los famosos que acuden, pero que evidencia la necesidad de la cadena de mantener un espacio tan exitoso como este, muchas más semanas en antena.

Las tres siguientes ediciones emitidas también en Antena 3 fueron presentadas por el tándem Paula Vázquez, desde la isla, y Nuria Roca sustituyendo a Caparrós en plató. Ganaron el nadador Felipe López, el torero Canales Rivera y el también torero Víctor Jainero. Curiosamente estos dos últimos, quince años después, están metidos de lleno en el universo Mediaset. Canales, como colaborador de Sálvame, y Víctor Jainero, como ganador de Pesadilla en el paraíso.

El resto de las ediciones, que paulatinamente han ido aumentando sus días de emisión, no han bajado de los 70 días. Y la lista de ganadores es amplia, desde Carmen Russo, Rosa Benito, Abraham, de Gandía Shore, Christopher Mateo, de ¿Quién quiere casarse con mi hijo?, José Luis, de MasterChef, Sofía Suescun, de Gran Hermano…

Y he aquí la enorme diferencia y la evolución del formato en Telecinco. Y es que, aunque la cadena ha incluido pruebas de supervivencia y recompensa más espectaculares que las que llevaba a cabo Antena 3, dotando al formato de un mayor nivel como espectáculo televisivo, también ha devaluado la palabra 'famoso' o 'vip' a niveles cada vez más en entredicho.

De entre los ganadores, solo Carmen Russo, Miriam Sánchez, Maite Zúñiga, Omar Montes y Jorge Pérez eran famosos o, al menos, populares, por méritos propios. El resto lo eran por ser ex de, o por ser personajes salidos de otros programas de la cadena como Alejandro Nieto, concursante de Gran Hermano Vip y La isla de las tentaciones; Olga Moreno, ex de Antonio David Flores; o Nilo Manrique, ex de Isabel Gemio.

Unos castings que intentan sorprender cada año, aunque en ocasiones lleguen a rizar el rizo incluyendo nombres famosos por ser madres, hermano, amigos o simplemente asociados a algún personaje popular por alguna polémica como Ana Luque, amiga de Olga Moreno, ex de Antonio David Flores, a su vez ex de Rocío Carrasco. Elena Rodríguez, madre de Adara, concursante de Gran Hermano y Gran Hermano VIP; Aneth, examiga de Chabelita o Nube, niñera de la misma hija de Isabel Pantoja; Fernando Marcos, pareja de Maite Zaldívar, exmujer de Julián Muñoz, exalcalde Marbella y ex de Isabel Pantoja; o Mari Carmen, madre de un concursante de ¿Quién quiere casarse con mi hijo?, entre muchos otros.

Nombres que, en ocasiones, más que famosos son (casi) completos desconocidos y que permiten a la cadena pagar bajos cachés para concentrarse en dos o tres nombres potentes con los que causar expectación entre la audiencia cada año. ¿Quiénes serán los famosos de la edición de 2023?

Lo que sí es cierto es que clanes como los Jurado o los Pantoja suelen tener siempre algún nombre relacionado, incluso en ocasiones varios. Telecinco también suele echar mano de exconcursantes de Gran Hermano y Operación Triunfo u otros realities de La 1; de presentadores sin programa, o personajes populares en redes sociales para conseguir impacto en Instagram, Twitch o Youtube. También de nombres asociados a polémicas de la cadena. ¿Será este el año de Patricia Donoso o Marta López Álamo? El baile de nombres ha empezado en este veinte aniversario de la reconversión del formato Survivor con concursantes famosos.

