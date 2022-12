Lara Álvarez abandona 'Supervivientes' después de ocho años: Telecinco anuncia a su sustituta

Un viernes navideño y a última hora de la tarde. Así es cómo ha comunicado Mediaset España la salida de Lara Álvarez de Supervivientes después de ocho años como copresentadora del reality para intentar reducir al máximo el impacto de tamaña bomba televisiva.

La presentadora "disfrutará de un periodo de descanso para afrontar nuevos proyectos futuros dentro del grupo", según ha explicado el grupo de comunicación en una nota de prensa solo unos días después de que la asturiana tuviera una enigmática despedida de Pesadilla en el paraíso.

“Es una noche de despedida, también para ti compañera Lara. No sé si son buenas noticias…”, empezó diciendo Carlos Sobera, y ella recogía el guante y le daba la vuelta a la tortilla. “No son buenas noticias, son maravillosas”. “Te vas y me dejas”, continuó diciendo el presentador.

[Lara Álvarez no oculta su alegría por el final de ‘Pesadilla en El Paraíso’: “Estoy contentísima”]

“Te llamaré y te diré en persona lo que te voy a decir públicamente. Trabajar contigo no es trabajar, es disfrutar de lo que nos depara la noche de sorpresas y la complicidad que hemos conseguido en estos años de verdad que me la llevo en lo más profundo de mi corazón. Ojalá que tengamos muchas más ocasiones de seguir compartiendo lo que para mí siempre es un aprendizaje y una evolución a tu lado. Te mando un beso gigante”. Sobera, por su parte, le respondía: “Jamás andarás sola. Todo el equipo de Telecinco te quiere un montón”, lo que hizo que Lara terminase llorando.

Álvarez pone así fin a una larga etapa en el reality estrella de Mediaset España y será sustituida por Laura Madrueño, que actualmente forma parte del equipo de presentadores de El Tiempo en Mediaset España. Se suma así al equipo de presentadores de la nueva edición del reality junto a Jorge Javier Vázquez, Carlos Sobera y Ion Aramendi.

Licenciada en Comunicación Audiovisual, Laura Madrueño forma parte del equipo de Informativos Telecinco y está al frente del espacio El Tiempo que se emite tras el Informativo de Pedro Piqueras. Además, es colaboradora en programas como El programa de Ana Rosa y Sálvame y ha realizado reportajes sobre viajes, deporte y vida sana para diversos medios. Gran apasionada del mundo marino y los deportes, es cofundadora de la productora We Are Water Films, desde la que realiza junto a su equipo documentales submarinos. En 2021 publicó su primer libro Somos agua, en el que analiza los problemas que aquejan a los océanos. Actualmente Laura es uno de los perfiles más influyentes en cuanto a concienciación ecológica y cuidado del medioambiente.

