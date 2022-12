La inexplicable cancelación de la docuserie sobre Kote Cabezudo: "Es obvio que alguien arrodilla a Disney"

A principios del pasado mes de noviembre, Disney+ desvelaba las primeras imágenes de En el nombre de ellas, una serie documental sobre el fotógrafo Kote Cabezudo, condenado a 28 años de cárcel por un delito de violación, otro de abusos sexuales, seis de pornografía infantil y dos de estafa. Este proyecto con el que la plataforma pretendía "adultizarse" tenía previsto ver la luz el 23 de noviembre, pero finalmente se canceló su estreno y la compañía renunció a la serie sin dar ningún tipo de explicación.

Ese inesperado giro de timón ha supuesto un nuevo golpe para las víctimas del condenado, ocho de las cuales prestaron su testimonio en este documental para que se conociera su historia y encontrar la paz que no les dio la Justicia cuando consideró al Cabezudo culpable de sólo 10 de los 217 delitos de los que se le acusaba.

La plataforma, que no ha realizado ningún tipo de comunicado oficial sobre esta inexplicable decisión, se ha limitado a trasladar a los medios que la repentina cancelación se produjo por "desavenencias con la productora", Sr. Mono, a la cual han devuelto los derechos de emisión. Por tanto, Disney+ renuncia definitivamente a emitir la docuserie en el futuro, mientras que desde la productora expresan su firme compromiso en que este proyecto vea la luz "sí o sí".

Tras este mazazo, las víctimas han emitido un comunicado en el que expresan su descontento con la decisión de la plataforma, por la que se sienten "absolutamente traicionadas".

"Han jugado con nuestro dolor, con nuestra dignidad y con nuestra confianza

de una manera infame e intolerable", lamentan. En ese mismo sentido se pronuncia el letrado Mario Díez, abogado de las víctimas, que asegura a BLUPER que Disney no les ha dado "ninguna versión mínimamente coherente" sobre esta cancelación. Además, Díez asevera que las discrepancias con la productora a las que alude la plataforma "no existieron jamás".

Sobre el motivo por el que la compañía decide dar marcha atrás pese a haber estrenado el tráiler de la docuserie y haber enviado varios capítulos a los medios e influencers, el abogado es tajante: "Es obvio que alguien arrodilla a Disney y le impone la no emisión del documental".

Díez recuerda que "Disney está 100% de acuerdo con el documental hasta el día antes de emitirlo", por lo que no le cabe "la más mínima duda de que alguien con el suficiente poder descuelga el teléfono para doblar el brazo a Disney y hacer que no se estrene el documental".

El letrado descarta que las víctimas tomen medidas legales contra Disney al no existir ninguna cláusula de obligatoriedad de emisión. No obstante, matiza lo siguiente: "Una plataforma que adquiere una licencia, que promociona un producto y anuncia un estreno, lo envía a medios e influencers para que lo vean íntegro previamente, es evidente que adquiere un compromiso de emitirlo aunque no esté firmado".

Por su parte, la productora Sr. Mono insiste en su compromiso de cumplir con el deseo de las víctimas, las cuales expresan que mientras Disney no ofrezca una explicación coherente de su "espantada", nadie las sacará del convencimiento de que la cancelación "tiene su causa en ese mismo poder que durante más de tres décadas protegió las miserables actividades criminales de Kote Cabezudo".

En el duro comunicado, las mujeres abusadas por el fotógrafo afirman que con esta decisión la plataforma se posiciona "junto a todos aquellos que durante tantos años sabiendo decidieron mirar hacia otro lado, cómplices silenciosos y encubridores por omisión del violador y pornógrafo infantil".

Este medio se ha puesto en contacto con Disney+ para conocer su versión de esta polémica decisión, pero hasta el momento de la publicación de este artículo no ha recibido respuesta.

Sigue los temas que te interesan