Tenso enfrentamiento entre Miguel Frigenti y Cristina Porta en 'Sálvame': "Eres la tonta útil"

Cristina Porta, nueva colaboradora de Sálvame y amiga de Jorge Pérez, volvía al plató de Telecinco para opinar sobre el polideluxe protagonizado por Alba Carillo el pasado sábado, donde despejó varias dudas sobre el culebrón de Carillo y Pérez que lleva rellenando cientos de horas en la cadena.

"Me reí en algunas ocasiones, pero me pareció una vergüenza", valoraba Cristina en Sálvame Limón. "He hablado con Jorge, él no lo vio, está desconectado, no ve la televisión", continuaba. "Yo sinceramente, lo que me ha transmitido Jorge, me da muchísima pena, él está mal, está muy jodido. Me parece una vergüenza. Para mentir, tienes que saber mentir y preparártelo un poquito mejor".

Porta continuaba defendiendo a su amigo, así como su versión: "Yo me creo a Jorge". Pero el foco de sus críticas seguía siendo Alba: "¿Quién es Alba para aconsejar a Isabel o a Alicia o para señalarme a mí y a Bea? Ella no es ejemplo de nada… ¿pero tú qué sabes? Habla de ti que bastante tienes y deja señalar a otras personas y a otras mujeres".

"Me da asco el machismo, pero todavía me da más asco el machismo disfrazado de feminismo", sentenciaba mientras las presentadoras daban paso a otro asunto. Aunque era poco tiempo después cuando el formato retomaba más declaraciones de Carillo en el Deluxe, momento en el que se producía un enfrentamiento en el plató de Telecinco entre Miguel Frigenti, amigo de Alba, y Porta.

"Los defensores de Jorge empezasteis vendiendo un discurso diciendo que Alba y Marta López mentían, y que le habían tendido una trampa a Jorge y que no habían tenido nada. Ahora, que le hacen un polígrafo a Alba y sale que dice la verdad, ¿no reconocéis nada?", apuntaba Frigenti.

Lejos de darle la razón, la que fuera concursante de Secret Story aseguraba que "reconozco que Alba es una gran guionista", dejando entrever que toda su entrevista fue falsa. "Estás haciendo el ridículo. Te está utilizando, ¡eres la tonta útil!", explotaba Frigenti contra su nueva compañera.

"Te está tomando el pelo este tío, ¿no ves que está saliendo que Jorge miento y que te está vendiendo para que des la cara aquí por él?", continuaba. A lo que Porta afirmaba que a ella "no le usa una persona" y que "Jorge no envía a nadie". Lejos de rebajarse la tensión, Frigenti insistía: "Te deja con el culo al aire delante de toda España".

