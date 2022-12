Tensa discusión en 'Sálvame': Alonso Caparrós califica a Cristina Porta de "mentirosa" y "barriobajera"

Alonso Caparrós y Cristina Porta se han convertido en los nuevos protagonistas de Sálvame. Los que fueran compañeros en el programa deportivo Punto Pelota no han empezado su reencuentro de la mejor forma, y es que el presentador aseguraba que Porta no tenía muy buena reputación con los que fueron sus compañeros.

De hecho, era el pasado 14 de diciembre cuando, en pleno Sálvame Naranja, Caparrós aseguró que Porta debía aclarar "la acusación de acoso que le hiciste a un compañero" del programa citado. Unas palabras que Porta desmentía y que en la tarde de este jueves se volvían a repetir.

"No es nada cierto, lo que dijo ayer Alonso es mentira", le comentaba a Jorge Javier ya presente en Sálvame después de sus vacaciones. "Lo único que ha podido pasar es que hubo una persona que intentaba quedar conmigo muy insistentemente, pero yo no dije que fuera acoso ni nada. Se lo sacó de la manda para echar mierda", continuaba Cristina.

[Tenso enfrentamiento entre Miguel Frigenti y Cristina Porta en 'Sálvame': "Eres la tonta útil"]

"Fue un momento feo en el que no se demostró nada de lo que tú decías, y eso pasó. Le acusaste de eso", intervenía Alonso también presente en el plató. "Te estás metiendo en un terreno pantanoso", replicaba la 'influencer'.

"No me estoy inventando nada. Eres una mentirosa en toda regla o una desmemoriada, pero eso pasó. Es un tema en el que no quiero meterme, pero hubo una situación que terminó en una reunión entre la persona a la que había acusado y sus jefes", añadía el comunicador.

Por su parte, Cristina aseguraba que ella no usó "esa palabra porque es muy fuerte", mientras Alonso insistía en que mentía y las descalificaciones se colaron en su discurso: "Yo ese estilo de rebozarte en el fango que te habrán enseñado en tu casa no lo comparto. Te estás perfilando como la barriobajera del programa".

En ese momento, el colaborador aseguraba que la madre de un exnovio de Porta no hablaría muy bien de ella, algo que la periodista negaba. "Eres un rastrero, pero no es nada nuevo. No me he encontrado esto en mi vida, una persona tan sinvergüenza que dice las cosas sin contrastar".

Sigue los temas que te interesan