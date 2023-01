Ainhoa Cantalapiedra responde a las críticas por su polémica actuación en 'Mediafest Night Fever'

La novena gala de Mediafest Night Fever vivió varios momentos bochornosos debido a problemas técnicos, uno de los más comentados cuando Helena Bianco tuvo que interrumpir su actuación por un problema con el playback. Sin embargo, el que se convirtió viral en redes fue el que vivieron los cuatro ganadores de Operación Triunfo al inicio del programa, cuando cantaron Europe’s Living a Celebration, con Rosa López como guinda final de la actuación.

Fue Ainhoa Cantalapiedra, ganadora de la segunda edición de Operación Triunfo, la que más críticas se llevó en redes sociales, pues desde el inicio se pudo ver que iba fuera de tono, haciendo coros que no existían y que terminaron afectando al resto de las actuaciones de sus compañeros, tanto Rosa como Vicente Seguí y Mario Álvarez. El resultado final fue una versión un tanto ‘extraña’ del icónico tema que llevó Rosa a Eurovisión en 2002.

Ante los duros comentarios del público en redes, Cantalapiedra, quien ha colaborado varias veces en el Mediafest, no ha dudado en responder y ha sido en Fiesta donde se han hecho eco del largo post que escribió la cantante en su cuenta de Instagram. “Con la poca bondad, cuidado y empatía que recibimos los cantantes por las redes (especialmente Twitter); cantando en directo la mayoría de nosotros constipados o con alergias, con tan solo dos rápidas pruebas de sonido”, comenzó a escribir la artista.

[Rosa responde en ‘Fiesta’ a las declaraciones de Chenoa sobre que ya no son amigas]

“Y el lío de audio al ser un programa en directo con tantas actuaciones, micros, auriculares, etc. Baila, canta algo que no sabes... Estamos hartos de tener que justificarnos y excusar un desafine, un mínimo error...”, denunció Cantalapiedra contundente, compartiendo una foto en la que aparecían los otros ganadores de OT, los que les dedicó afectuosas palabras. “Más momentos de compañerismo como este, por favor. El que se vivió tras las cámaras, entre pasillos y risas”, declaró.

“Estoy orgullosa de la actuación de mis compañeros, Rosa López, Vicente Seguí, Mario Álvarez y yo hicimos ayer. A pesar de las dificultades técnicas y de salud. Estoy orgullosa de querer arriesgar, de darlo todo y disfrutarlo”, añadió.

“En mi caso, voy a hablar por mí ahora, llevaba años deseando este momento. Lo hice por los fans de Operación Triunfo y por los fans de Eurovisión. Es lo mínimo que siempre se han merecido y nunca les pudimos dar. Así que, estando mala con un constipado, arriesgué. ¡Y qué si no di algunas notas perfectas al final!”, exclamó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ainhoa Cantalapiedra (@ainhoacantalapiedra)

“Es una responsabilidad que cae sobre muchos, pero solo pagamos los que estamos frente a la cámara. Pero tenemos que vivir con ello. ¡Qué fácil es burlarse y quejarse ocultos tras las redes o tras un medio de comunicación, tras una voz en off manipulada o tras una firma falsa! ¡Nosotros, los artistas, somos los auténticos valientes, que salimos al ruedo a pesar de todo y por todos ustedes!”, continuó.

Cantalapiedra no dudó en arremeter contra los haters. “Los perros van a ladrar hagamos lo que hagamos, esperando alimentarse de cualquier fallo por nuestra parte. Queridos haters, queráis o no, habláis de nosotros [que somos] seres humanos. Queráis o no, nosotros sí estamos trabajando de la música y en la televisión de lo que nos gusta”, zanjó.

Con estas declaraciones, Emma García comentó que la cantante había entonado el mea culpa por los errores sucedidos en el Mediafest. Sin embargo, también se destacó los problemas que existen en el talent-show relacionados con el sonido, un error continuo en buena parte de las galas. De ahí, que la propia Cantalapiedra hablase en directo con García y Amor Romeira.

“A ver, ocurre lo siguiente. Voy a hablar solo por mí. No nos sabíamos la canción, tuvimos un solo ensayo. La mitad estábamos malos. Además, hay que decirlo, el sonido del programa no es tan bueno como se quisiera”, señaló, destacando que es “humana” y que, por eso, puede ocurrirle que, un día, “desafine”. La conversación terminó con García invitando a la cantante a Fiesta para una actuación en directo “para quitarse la espinita”.

Sigue los temas que te interesan