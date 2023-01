Helena Bianco interrumpe en directo su actuación en 'Mediafest Night Fever' por un problema técnico

Si hay un defecto que ha catalogado la segunda edición de Mediafest Night Fever, más allá de que las dinámicas han cambiado en cada gala, es que ha tenido varios problemas técnicos. A pesar de que llevaban unas semanas en un discreto segundo lugar, volvieron a irrumpir con fuerza en la novena gala. Helena Bianco, quien acompañaba a Víctor Sandoval en su debut como concursante oficial, tuvo que interrumpir en directo su actuación por un problema con la base musical.

Bianco era una de las invitadas especiales de esta penúltima gala. La veterana artista cantaba junto con Sandoval un popurrí de sus temas más conocidos. Desde el inicio, se veía que algo no funcionaba y la propia artista lo comentaba. “No oigo el tono”, dijo, mientras intentaba continuar con la actuación. Pero era imposible, la cantante seguía sin escuchar bien el playback para ir al ritmo de la canción.

“No, no, perdón. No oigo tono desde allí”, dijo Bianco, insistiendo en que la actuación debía pararse. “Para, cariño, es que no he oído tono”, le comentó a Sandoval, quien paralizó su actuación. La música cesó y entraron en escena María Patiño y Adela González. “No tenía volumen dentro”, se justificaba la artista ante las presentadoras, que no dudaron en quitarle hierro al asunto, al ser “cosas del directo”.

González le propuso que se pusiera un pinganillo, pero Bianco se negó. “Nunca lo he necesitado, solo tengo que poder escuchar la base”, explicaba, pidiendo que la música base se pusiera desde arriba. Patiño no dudó en pedir a los técnicos que la música se escuchase desde arriba y la actuación pudo comenzar, esta vez, sin problemas. Eso sí, la artista tuvo una última demanda, que el público no aplaudiese hasta el final. “No aplaudáis al inicio, que no oigo nada”, exigió.

El tono también jugó una mala pasada a los ganadores de 'OT'

Con los arreglos técnicos, se notó mucho el cambio, pues la cantante lo dio todo en el escenario con el medley que cantó junto con Víctor Sandoval. Eso sí, no fue el único problema relacionado con el sonido que hubo en la novena gala, puesto ya al inicio de la velada, hubo un terrible error con el tono, cuando cuatro ganadores de Operación Triunfo cantaron la mítica Europe’s Living a Celebration.

Uno de los principales puntos fuertes de la gala fue, precisamente, contar en directo con cuatro ganadores del icónico talent-show de Gestmusic, con Rosa López como plato fuerte principal, al ser la última en irrumpir en el escenario. Ya, desde el inicio, se pudo ver que Ainhoa Cantalapiedra iba fuera de tono, haciendo coros que no existían, algo que terminó afectando a las actuaciones del resto de los compañeros.

Algo que pudo verse con la cara de Mario Álvarez, que se mostró desconcertado mientras intentaba cantar dentro del tono, además de ir al paso de la coreografía de los bailarines. De hecho, el ganador de la edición de 2009 llegó a quitarse el pinganillo, lo que dejaba ver que el tono no iba bien.

EMPIEZA #Mediafest9 en Telecinco con Rosa López (@RosaLopez) cantando el mítico ‘Europe’s Living a Celebration’ #MediafestNightFever pic.twitter.com/4oTbUGVo3B — Rafael García López ❤️🔻💜 (@RafaelGarciaLAF) January 6, 2023

La situación recordaba a la que vivieron las Azúcar Moreno en Eurovisión, cuando tuvieron que interrumpir Bandido porque el playback iba fuera de tono, o la que tuvo Melody en una de las galas en directo de la tercera edición de Tu cara me suena, en la que tuvo que parar su imitación de Alesha Dixon por un problema similar.

Por otro lado, ambos problemas técnicos se unen al fallo técnico que vivió Ana María Aldón hace unas semanas, cuando tuvo que interrumpir su actuación con Gisela cuando imitaba a Elsa de Frozen; también no puede olvidarse que Ronela, precisamente, sufrió un problema con el playback, que provocó otra interrupción del directo; o el tropezón de Lydia Lozano tras cantar con Las Supremas de Móstoles.

