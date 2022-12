'Mediafest Night Fever' vuelve a tener un problema técnico en directo, esta vez con Ana María Aldón

Parece que los problemas técnicos en Mediafest Night Fever son ya una tónica habitual en cada gala. Tras el tropezón de Lydia Lozano después de cantar con Las Supremas de Móstoles y la pérdida del playback de Ronela en la cuarta gala, el talent-show ha vivido otro momento ha obligado a detener la producción temporalmente. Esta vez ha sido Ana María Aldón la víctima, quien tuvo que paralizar su interpretación, en la que encarnaba a Elsa de Frozen, por un fallo de sonido.

La diseñadora tenía el desafío de meterse en la piel de la mismísima Reina de las Nieves de Disney. La ex de José Ortega Cano tenía que cantar el icónico tema Suéltalo (Let It Go), junto con Gisela, quien pone la voz de Elsa en las canciones de los clásicos de animación. Aldón estaba muy nerviosa, dado que llevaba ya dos semanas en la cuerda floja, tras cantar con Ainhoa Cantalapiedra y Selena Leo, y Gisela ya dijo que, durante los ensayos, Aldon había tenido cierto bloqueo.

De ahí, que el fallo técnico, que obligó a parar la actuación de Aldón y Gisela. A pesar de que el problema de sonido pudo resolver con rapidez, eso no impidió que la diseñadora sintiera más presión en su actuación. Finalmente, pudo realizar la actuación, aunque eso no impidió librarse de las valoraciones negativas que, aunque no fueron del todo malas, no la libraron de estar, una semana más en la cuerda floja.

La diseñadora terminó en séptima posición, empatando en puntos con Kiko Jiménez y con Lydia Lozano. La periodista de Sálvame quedó en última posición y tuvo que enfrentarse a la ronda de eliminación junto con Aldón y el extronista de Mujeres y hombres y viceversa. La colaboradora de Fiesta fue salvada por sus compañeros, lo que provocó que Kiko y Lydia tuvieran que enfrentarse a la decisión de la audiencia, que eligió al modelo como el primer concursante veterano expulsado, con un 53% de los votos, uno de los resultados más ajustados.

El fallo técnico, así como las valoraciones, provocaron que la diseñadora, quien logró librarse de la expulsión en las dos anteriores galas, se viniera abajo. En una de las pausas publicitarias, Aldón fue consolada por Rocío Carrasco, quien terminó en cuarta posición tras la decisión del público, por su imitación de Micky con el tema Enséñame a cantar.

La ganadora de la quinta gala fue Irma Soriano, quien imitó a Pastora Soler cantando Quédate conmigo, junto con el actor y cantante Gerónimo Rauch. Para la periodista, fue todo un logro, ya que en la anterior gala se quedó a las puertas de la victoria, interpretando el tema Colores en el viento del mítico clásico animado Pocahontas.

