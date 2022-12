El Argentina-Países Bajos arrasa en La 1 y Alba Carrillo en 'Mediafest Night Fever' no puede con 'La Voz'

La caída en octavos de España en el Mundial de Qatar no ha impedido que la pasión por el fútbol haya decaído en el público. La victoria de Argentina en la tanda de penaltis a Países Bajos ha arrasado en audiencias, convirtiéndose en lo más visto de este pasado viernes 9 de diciembre. Esto ha provocado que La Voz pierda su liderazgo en el prime time. Sin embargo, el talent-show se mantiene imbatible frente a Mediafest Night Fever, que esta semana ha apostado por Alba Carrillo para frenar la sangría de televidentes.

Había ciertas dudas sobre cómo las audiencias del Mundial iban a seguir funcionando estando ya España fuera de juego. El furor futbolero no ha perdido fuelle y el enfrentamiento entre Argentina y Países Bajos ha liderado con total la jornada del viernes. Al ser un partido cuyo desenlace se vio en horario de máxima audiencia, ha afectado negativamente al resto de opciones, especialmente a La Voz, cuya semifinal se ha visto ensombrecida por la victoria argentina en penaltis. A pesar de ello, el talent-show sí se mantuvo imbatible a la quinta gala del Mediafest Night Fever, que recibió a Alba Carrillo como nueva aspirante.

Según los datos de Kantar Media, ofrecidos por las consultoras de audiencias Barlovento Comunicación, GECA y Dos30’, el partido a semifinales de Argentina frente a Países Bajos obtuvo un robusto 30,3% de share y 4.028.000 espectadores. La prórroga hizo que el dato aumentase hasta el 37,9% y los 5.860.000 televidentes y la tanda de penaltis puso la guinda sobre el partido, con un espléndido 42,5% de share y 6.725.000 espectadores.

👉Los penaltis del emocionante partido hicieron que fueran LO + VISTO del día, llegando al 42.5% de share y 6.725.000 espectadores!



👉Más de 7.2 millones de personas contactaron con el espacio#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/q2oqmxGnc7 — Dos30' (@Dos30TV) December 10, 2022

La semifinal de La Voz anotó un 15,6% de share y 1.589.000 televidentes. El talent-show presentado por Eva González resistió bien el golpe. pudo que Mediafest Night Fever perdiese cuota de audiencia, con un 8,3% de share, pierde 0,03 puntos respecto al viernes de la semana pasada. No obstante, sí que ha logrado aumentar levemente el número de televidentes, pues la quinta gala obtuvo 877.000 espectadores frente a los 812.000 que obtuvo el talent el viernes 2. Eso sí, fue superada por el cine de La 1.

🤩¡Segundo directo de @LaVozAntena3! La semifinal del programa anota un 15.6% de share y fue seguida por 1.589.000 espectadores



🎤#LaVozSemifinal alcanza más de 5.3 millones de contactos y supera un +11.1% la media de la cadena en el día#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/whhxcBuiI0 — Dos30' (@Dos30TV) December 10, 2022

El cine se convirtió en la alternativa para el público menos adepto a los talents. El puente de los espías, en La 1, logró sobrepasar a Mediafest Night Fever en share, al conseguir una cuota del 9,5%, aunque tuvo una media de espectadores ligeramente menor, 876.000 en total. Le siguió La primera purga: La noche de las bestias, en Cuatro, con un 4,5% y 509.000 espectadores. Más rezagada quedó El hijo de la novia, en La 2, con un 2,2% y 304.000 televidentes.

Mientras, laSexta Columna anotó un 2,9% y 429.000 espectadores con su reportaje La caída del imperio global. Por otro lado, Equipo de investigación congregó a un 3,2% y 475.000 televidentes con Tráfico de ansiolíticos.

Ya en la tarde, Sálvame logró liderar buena parte de la sobremesa. La edición Limón pudo contra Amar es para siempre, al anotar un 11,7% y 1.242.000 frente a los 10,5% y 1.054.000 de la telenovela de Atresmedia. Eso sí, Tierra amarga pudo contra el programa rosa, al superarlo con un 13,4% de share y 1.297.000 televidentes. Y ahora, Sonsoles se quedó como tercera opción de la tarde, con un 11,3% y 1.134.000 espectadores, viéndose superada tanto por Sálvame Naranja, que logró liderar con un 12,3% y 1.218.000, y el concurso El cazador, que le hizo el sorpasso con un 12% y 1.177.000.

Las distintas ediciones de @salvameoficial copan la tarde de @telecincoes. El programa de @fabricatele firmó lo siguientes resultados:



🍋 (11.7% y 1.242.000)

🍊 (12.3% y 1.218.000)

🍉 (7.5% y 928.000)#Audiencias 📺 📊 pic.twitter.com/hmYg0YttfD — Barlovento Comunicación (@blvcom) December 10, 2022

Después, Pasapalabra se convirtió en el programa no deportivo y no informativo más visto del día, al conseguir un estupendo 17,8% de share y 2.212.000 espectadores. El previo del partido de Argentina contra Países Bajos no logró desbancar al concurso presentado por Roberto Leal, al rubricar un 16,5% de share y 1.742.000 televidentes.

🔡Grandes datos para @PasapalabraA3, que ayer fue el programa no deportivo más visto del día al reunir a 2.212.000 espectadores



🔡#Pasapalabra664 anotó un 17.8% de share, +26.4% de plusvalías sobre la cadena y una gran fidelidad del 51.8%#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/Si7rXzPXkL — Dos30' (@Dos30TV) December 10, 2022

Por último, la primera edición de Antena 3 Noticias fue el informativo más visto del día, al congregar a 2.377.000 espectadores, lo que se tradujo en un 22,1% de share. La segunda edición del telediario de Antena 3 se anotó la medalla de plata, con un 14,2% de share y 1.964.000 televidentes.

Sigue los temas que te interesan