Lydia Lozano sufre una aparatosa caída en el 'Mediafest Night Fever': "Me duele el tobillo".

Lydia Lozano es una de las colaboradoras de Sálvame que lo da todo cada vez que se sube al escenario del Mediafest Night Fever. Y en la noche de este viernes 25 de noviembre no ha sido diferente, divirtiendo a toda la audiencia con su actuación musical junto a Las Supremas de Móstoles.

La colaboradora, que se ha mimetizado con el característico look de las artistas, se ha preparado a conciencia durante toda esta semana para clavar la actuación en el escenario, sobre todo con la llegada de Raquel Bollo, aspirante que ha llegado al programa para "arrebatar el puesto a alguno de los concursantes". "Sé que vas a por Lydia", le espetaba Jorge Javier Vázquez a Bollo entre risas.

La periodista cantaba y bailaba al ritmo de sus compañeras de actuación, animando a todo el público del estudio de Mediaset. Tras un gran aplauso, el jurado no ha querido desanimar a la concursante que "no ha cantado muy bien".

Lydia Lozano se convierte en una Suprema de Móstoles más #Mediafest3 pic.twitter.com/66mqUsg3qh — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) November 25, 2022

Dando por finalizada la actuación de Lozano, el presentador daba paso al turno de Rasel junto a Shakira Martínez. Pero tras el vídeo del resumen de los ensayos, Jorge Javier alzaba la voz y pedía paralizar la actuación de los concursantes. "Por favor, por favor. No, no. Un momento, es que Lydia caminaba hacia la 'green room'... Lydia, ¿estás bien? Menudo susto nos has dado".

Sin enfocar a la colaboradora, Lozano sollozaba: "Estoy bien". "Se ha caído porque hay un escalón. Menudo susto nos has dado. Te has dado una hostia soberana", apuntaba Vázquez. "A mi familia que estoy bien", añadía apoyándose en el personal sanitario de Telecinco. "Me duele el tobillo".

"Hay un pequeño resalto y Lydia se ha caído y me la he encontrado de rodillas, pero ya va hacia el centro médico", aseguraba el presentador. Segundos después, volvían a conectar con Lozano que se encontraba junto al médico: "No hay fractura, es un esguince de grado leve".

El tobillo de Lydia Lozano.

A lo que Lydia añadía que se ha dado un gran "susto" debido a su reciente operación de espalda. "Otra vez caerme aquí... Como tengo así la espalda pues...", comentaba. Finalmente, Lozano aparecía con el tobillo vendado y con hielo para curar la inflamación.

Lydia Lozano representando a quien sale de fiesta un Viernes #Mediafest3 #MediafestNightFever pic.twitter.com/qqrBwoYxa6 — Rafael García López 💜🕊️💜 (@RafaelGarciaLAF) November 25, 2022

