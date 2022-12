Rosa responde en 'Fiesta' a las declaraciones de Chenoa sobre que ya no son amigas

Las consecuencias sobre las polémicas declaraciones de Chenoa en la fiesta de cumpleaños de Natalia comienzan a mostrarse. Después de que la cantante declarase que considera a Rosa, su antigua compañera de Operación Triunfo, una mera “conocida”. La representante de España en Eurovisión 2002 no ha dudado en responder y ha sido en Fiesta donde se ha conocido su reacción.

La polémica saltó en Socialité, después de que se mostrasen totales de Chenoa declarando que no consideraba a Rosa una amiga. La cantante nacida en Mar de Plata respondía a varios reporteros que acudieron al evento en el que Natalia, también compañera de OT, celebraba su 40 cumpleaños y en el que Rosa no estaba invitada. “No sé si se la echa de menos, porque no es mi fiesta”, comenzaba a declarar, antes de soltar la bomba. “Tengo amigos, otro tipo de amigos”, declaró.

Por supuesto, ante estos comentarios, los reporteros quisieron saber más, ya que dejaba claro que, a la que consideraba amiga, ahora solo la ve como una compañera de edición. “[Rosa] es mi compañera. Mis amigas son Geno, Gisela, Natalia. Ya lo habéis visto en la boda”, compartió, recordando que Rosa no estuvo presente en su enlace con Miguel Sánchez Encinas.

[La nueva y atrevida aventura profesional de Chenoa: salta a la radio para presentar un late night en Europa FM]

En pleno debate sobre estas palabras, Rosa no dudó en enviarle un mensaje a Iván Reboso, presente en el plató, quien reprodujo palabra por palabra su respuesta. “Estoy feliz y vivo feliz porque ni hago daño ni me lo hacen. Estoy centrada en mis proyectos de futuro. La vida es muy corta y tenemos que ser felices. Mi filosofía de vida es dar la caña y enseñar a pescar”, reveló el colaborador.

Reboso quiso explicar las últimas palabras del mensaje, tremendamente enigmáticas. “A ver, insisto. A Rosa le hace daño porque los considera amigos, a pesar de que muchos de ellos la consideren una compañera. Pero, ¿qué pasa? Cuando ella escucha estas cosas, le hieren. Ella quiere estar bien con todos y no entiende las actitudes de unos y de otros. Hace poco, el día 1, Rosa coincidió con Chenoa. Por lo que me han contado, estuvieron genial, se abrazaron y se dijeron lo mucho que se querían. ¿Qué pasa? Tú te quedas con esa sensación y luego ves unos totales de Chenoa diciendo esto, pues...”, expuso el colaborador.

Bea Jarrín, quien también estuvo en la fiesta de cumpleaños de Natalia, quiso comentar su opinión sobre cómo Rosa y Chenoa han pasado de ser amigas a conocidas. “Las amistades hay que cuidarles y son recíprocos. Si tú solo acudes a tus amistades cuando los necesitas y después no te preocupas por los demás... Llega un momento en el que decides quiénes son tus amigos y quiénes no. Ellos al final se dan cuenta de que no ha estado como amiga en muchos casos con algunos de ellos”, señaló.

Recientemente, Rosa vivió un reencuentro muy emotivo con uno de sus compañeros de la primera edición de OT, David Bisbal, con el que cantó su famoso dueto, Vivir lo nuestro, en el concierto que el cantante realizó en su Almería natal para conmemorar su 20 años sobre los escenarios. "Operación Triunfo nos unió para siempre y nos tatuó el alma", compartió Rosa, visiblemente emocionada, sobre el escenario.

Sigue los temas que te interesan