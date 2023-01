Lolita defiende 'Tu cara me suena' en el 'Deluxe' y lanza una pulla al 'Mediafest': "Nosotros fuimos primero"

Los universos paralelos en los que viven Antena 3 y Telecinco se han cruzado. Lolita Flores acudió como invitada a Sábado Deluxe para hablar del éxito de su concierto en Miami y sobre los motivos por los que ya no realiza giras en España. La cantante y actriz no pudo evitar hacer una referencia a Tu cara me suena, de la que es jurado, cuando Lydia Lozano reivindicó a Mediafest Night Fever como uno de los programas actuales que defiende la música.

La artista realizó una ácida pulla al talent-show de Telecinco. Todo comenzó cuando Lolita se mostró tajante a la hora de comentar por qué ha dejado de cantar en España, a excepción de colaboraciones puntuales con otros cantantes. Fue ahí cuando Flores destacó que ya “no hay programas de música como antes” y fue rápidamente respondida por Lydia Lozano. “Ahora tenemos el Mediafest”, defendió.

Y fue ahí cuando Lolita entró a defender a Tu cara me suena. “Bueno, Mediafest para vosotros. No me tires de la lengua con el Mediafest, que hay otro programa en Antena 3...”, comenzó a decir la cantante antes de ser interrumpida por la periodista. “No se puede ser tan chunga”, exclamó, aunque entre risas.

“¿Perdona? Lo que es, es. Nosotros fuimos los primeros, como Tiburón”, le replicó Lolita. Eso sí, la cantante quiso quitarle hierro al asunto. “Oye, que [el Mediafest] está muy bien. Es muy divertido, me encanta veros”, añadió la artista, antes de ser interrumpida por María Patiño. “Hay veces que hemos tomado la decisión de no ser líderes, pero la tomamos nosotros”, dijo, dejando así a que la invitada dejase una reflexión a favor del compañerismo entre cadenas.

“No estoy hablando de eso. De todas las cadenas y programas de los que me llamen, yo no hago ascos a nadie. A veces voy cobrando, como hoy, y otras voy gratis. Pero ojalá no hubiera esa guerra de cadenas. Yo estoy en Antena 3, pero igual estoy allí que hoy aquí y mañana en La 1 o Telemadrid o Canal Sur. Ojalá no hubiera esa lucha, sino trabajo para todo el mundo y que todos nos lleváramos bien. Luego la gente en su casa ve lo que le da la gana”, expresó, con Patiño dándole la razón antes de cambiar rápidamente de tema.

Además del momento ‘cruce de universos’, Lolita no dudó en hablar sobre el amor, declarando que, de momento, no cree que vuelva a tener pareja, al no poder confiar en el otro. La actriz y cantante hasta se mojó con la ruptura entre Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa.

“Ella es muy inteligente, muy lista. Nunca da puntada sin hilo”, declaró, antes de comentar que, precisamente, tuvo trato con Preysler cuando esta estuvo casada con Julio Iglesias. “Sí, vivía en el mismo edificio que Carmina Ordóñez y Carmen Martínez-Bordiú. Hemos merendado muchas veces juntas y tuvimos mucha relación, aunque no la puedo considerar amiga”, señaló, destacando que “algo habrá pasado” para que la socialité decidiese cortar la relación.

