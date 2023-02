Lydia Lozano y María Patiño revolucionan las calles de Madrid: "¿Puedes hacer el 'chuminero'?"

En la tarde de este 17 de febrero se ha producido uno de esos momentos que serán recordados en la historia de Sálvame. Mientras María Patiño y Lydia Lozano realizaban un directo en la Estación de tren de Chamartín, eran interrumpidas en varias ocasiones por seguidores del programa, creando una situación muy cómica para las colaboradoras.

Todo comenzaba en Sálvame Limón, cuando las protagonistas se encontraban en la puerta de la Estación de tren de Chamartín, en Madrid, recreando una supuesta espera a una "enemiga" de Lydia Lozano. Esto sucedía a raíz de las declaraciones vertidas la pasada jornada por Carmen Alcayde: "Yo iba en el AVE y se me acercó una señora y me dijo que conocía a Lydia, me dijo cosas muy feas".

"Hemos venido a la estación a buscar a la enemiga de Lydia", comentaba María Patiño mientras Lydia sujetaba un cartel donde se podía leer: "Se busca enemiga de Lydia". Por su parte, Terelu Campos desde el plató recordaba la tensión vivida este jueves en plató.

El divertido momento llegaría una vez finalizaba la conexión relacionada con la información de Lozano, y es que las periodistas de Telecinco comenzaban a ser llamadas por las personas que se encontraban en los alrededores. "¡Se están dando un baño de multitudes!", gritaba Terelu Campos desde el estudio de Mediaset España.

"¿Quién se casa?", preguntaba Patiño al acercarse a un grupo de personas que acudía a una "despedida de soltera". "¡La novia!", gritaba la presentadora de Socialité mientras aplaudían desde el plató. Y es que cuando se ha dado cuenta de que estaba hablando con Patiño y Lozano, no ha dudado en hacer su particular petición: "¡Lydia, baila el 'chuminero', por favor!".

Acto seguido la periodista comenzaba a bailar en directo junto a la novia, y es que desde el plató no han dudado en poner música para que la colaboradora comenzara a bailar.

Rápidamente el vídeo de Lydia Lozano se hacía viral, convirtiéndose en tendencia en redes sociales y recibiendo cientos de comentarios positivos sobre el divertido momento que se estaba viviendo en Telecinco.

