Lydia Lozano estalla contra Carmen Alcayde entre lágrimas: "¡Vete a la mierda!".

20 años de amistad rotos en una sola tarde. Eso es lo que les ocurrió la pasada semana a Carmen Alcayde y Lydia Lozano, cuando la que fuera presentadora de Aquí hay tomate desveló que Lozano y su marido habrían ido a un local de intercambio de parejas.

Después de varios días, las que fueran amigas se han reencontrado este 16 de febrero por primera vez en un plató, y parece que el reencuentro no ha mejorado su situación.

Primero era Jorge Javier el que acudía hacia la sala VIP donde se encontraba Alcayde, la cual se mostraba muy afectada por todo lo que está ocurriendo. Y es que desde que desveló que Lydia estaba enfadada con ella, lo ha pasado "muy mal".

"No puede ser que esté 48 horas llorando", apuntaba Carmen en relación a las declaraciones vertidas por Lydia la tarde del pasado miércoles, cuando aseguró que estuvo todo el fin de semana llorando por las acusaciones vertidas sobre su matrimonio.

"Si quiere perder la amistad conmigo por esto, me parece ridículo. Ella también me ha decepcionado a mí, mucho. No he hecho nada malo, le he dicho mil veces que lo siento", decía Carmen mientras Lydia aparecía en pantalla partida. "Conozco a Lydia y la cara que está poniendo es de desprecio hacia ti", añadía Jorge Javier.

"Yo también lloro, ¿mis lágrimas no sirven?", añadía Alcayde. En ese momento, Lydia comenzaba a repetir en tono de burla algunas expresiones de Alcayde. "No te rías de mí", apuntaba la colaboradora.

Tras estar varios minutos con Carmen, el presentador se desplazaba hasta el lugar donde se encontraba Lydia Lozano. "Estoy alucinando con Carmen. Se ha mofado de mis lloros en Sálvame, algo que yo nunca haría. Para mí todo esto no es una tontería", comentaba.

Cuando todo parecía que estaba transcurriendo con una ligera templanza, Lozano estallaba contra la que fuera su amiga. "¡Vete a la mierda, Carmen! Así te lo digo!", espetaba dejando boquiabierto al presentador. "A mí me respetas", respondía la aludida.

"Sabes perfectamente que yo adoro a tu madre", añadía Lydia ante la referencia que instantes antes había hecho Alcayde a su madre, asegurando que también está enfadada con Lydia. En ese momento, Lozano no podía más y comenzaba a llorar.

"Yo a ti te he visto pasarlo mal aquí y nunca me he reído. Si hablara con tu madre le diría que todo pasa, Charly también la adora", confesaba Lydia, unas palabras que hacían llorar también a Carmen Alcayde.

