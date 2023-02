Gema Aldón, Patricia Donoso y la necesidad de ‘Supervivientes’ a abrirse a famosos más allá de Telecinco

Todo apunta a que Supervivientes 2023 será la edición más temprana de todas las que Telecinco ha emitido hasta la fecha. La cadena pasa por un mal momento de audiencias, y por ello pretenden levantarla con este reality, que siempre ha dado grandes alegrías a la casa, tanto con sus galas semanales como con sus debates.

De momento, se desconoce qué fecha será la elegida por Telecinco para estrenar el reality. En la edición de 2022 los concursantes se confirmaron entre el 1 y el 14 de abril, y la aventura arrancó el 21 de ese mismo mes. Haciendo esas mismas cuentas, es probable que Supervivientes 2023 empiece el jueves 2 o 9 de marzo. Y es que ya este domingo 12 de febrero se anunció a Gema Aldón como la concursante que abría la lista de participantes, por lo que de no haber cambio en tres semanas habrá ya jarana.

Hay que destacar que en la actualidad a Telecinco no le funciona especialmente ningún programa. Y el que lo hace, como La isla de las tentaciones, lo hace con un brillo que ya no es, ni de lejos, el de antaño. Parece que su fórmula está un tanto agotada, y que es hora de traer aires nuevos a la cadena, que le permitan recuperar viejos espectadores y ganar algunos nuevos.

Sin embargo, Mediaset se está aferrando a fórmulas que ya están manidas, o esa es la sensación que se proyecta con este primer fichaje del concurso. El que vea Sálvame sabrá, más o menos, quién es Gema Aldón: la hija de Ana María Aldón, que alguna vez ha hablado en Sálvame o Sábado Deluxe, y que mantiene muchos roces con Gloria Camila Ortega. Y lo mismo se puede decir de su segunda concursante, Patricia Donoso, quien saltó a la fama por ser supuesta amante de Ortega Cano.

En otras palabras, Telecinco está tirando, una vez más, de los famosos que ha creado en sus platós, que son piezas fundamentales en espacios como Sálvame, Socialité o Fiesta, pero que resultan francamente invisibles para el resto de la televisión, así como para buena parte del público, que cada vez consume más audiovisual fuera de la televisión lineal.

Ya es hora que en Supervivientes volvamos a ver famosos que no necesitan una explicación entre paréntesis de quiénes son. Exconcursante de tal programa, hijo hasta ahora casi anónimo de otro famoso, alguien relacionado con el universo de Isabel Pantoja o Rocío Jurado.

Está claro que el objetivo de la participación de Gema es que en Honduras hable de cómo veía ella la relación de su madre con José Ortega Cano, qué desencuentros ha tenido con Gloria Camila, o los más y los menos que ha tenido con la propia diseñadora andaluza. Y Patricia, por su parte, echará leña al fuego sobre esa misma relación, y qué le decía o le dejaba de contar Ortega sobre su vida y sobre Aldón. Contenidos, en definitiva, que puedan utilizarse en los demás programas de la casa para hablar de asuntos que nada tienen que ver con si se es un buen o mal Robinsón.

Mediaset no tiene que pensar, en la actualidad, en su espectador más fiel, el que devora todos los contenidos de Telecico sin cesar. La cadena ya no es líder, y hay meses que hasta se ha conformado con una tercera posición. Debe captar la atención de ese otro espectador, el que los jueves (noche que presuponemos que se emitirá) ve ahora mismo La penúltima y nos vamos. El que se pone una serie o película en una plataforma porque ya no está enamorado de la televisión lineal. El que prefiere ver vídeos de TikTok, o streamings de Twitch. El que hace meses que no ve Sálvame, ni el Deluxe, ni las Tentaciones. El que ya se ha olvidado de quiénes eran tronistas en Mujeres y Hombres y Viceversa. En definitiva, en un nuevo perfil, al que le puedan interesar ver a un grupo de famosos pasarlas canutas en Honduras, mientras pasan frío y hambre, y matan mosquitos a machetazos mientras degustan un trozo de coco como si fuese un manjar. Pero para ello deben buscar rostros populares con gancho, que se alejen de los últimos perfiles que han metido en concursantes como Pesadilla en El Paraíso. Que las audiencias de este programa ya lo dicen todo por sí mismas.

