La necesidad de Telecinco de redefinir su concepto de persona VIP para potenciar sus realities

Muchos programas de Telecinco se crean con la promesa de ver a famosos concursar en ellos. Supervivientes, Pesadilla en El Paraíso, La Casa Fuerte, Gran Hermano VIP. Pero lo más frecuente es que detrás de casi cada nombre se necesite una acotación, entre paréntesis, para que nos digan quiénes son, a qué se dedican o de dónde nace su presunta popularidad. Amiga, examiga, hijo o hermano de alguien, concursante de otro programa. A veces, estos perfiles más o menos anónimos, a los que conocíamos poco o casi nada, han conseguido meterse a la audiencia en el bolsillo y ganar su concurso, como por ejemplo Jorge Pérez, Jorge Díaz, Olga Moreno, Christopher Mateo.

Hablamos, sin embargo, de una época en la que Telecinco era el rey del mambo, y cada programa que emitía acaba convirtiéndose en un éxito de audiencias. En la que alguien visitaba el plató de Mujeres y Hombres y Viceversa o el del Deluxe y su nombre estaba al día siguiente en boca de todos. Pero eso es ya historia.

La cadena pasa por una grave crisis de audiencia, que le debe llevar a replantearse muchas cosas, como que lo que antes funcionaba ya no tiene por qué hacerlo. Y que si quiere seguir apostando por programas de famosos, debería fichar a famosos de verdad, no gente que tengan que explicarte quién es y por qué supuestamente es alguien VIP.

Una prueba de ello lo tenemos en Pesadilla en El Paraíso, que no ha funcionado en ninguna de las dos ediciones: ni la que se emitió a finales de 2022 ni la que ahora mismo está en marcha. Sus granjeros son supuestamente famosos, pero el que no siga con ahínco el universo de Telecinco desconocerá quién es Borja Estrada, Tania Déniz, Begoña Gutiérrez o Silvina Magari. Del mismo, es difícil que Kiko Jiménez, Antonio Montero o José Antonio Avilés llame la atención de aquel que no es un fiel espectador de la cadena.

Otro ejemplo lo tenemos en La isla de las tentaciones. Este martes, en el debate, se desveló la identidad del soltero VIP que intentará que las mujeres de República Dominicana beban los vientos por él. Se trata de Saúl Pina, que para Telecinco es VIP, pues pasó por Mujeres y Hombres y Viceversa, un programa ya desaparecido que recibió a cientos y cientos de jóvenes deseosos de más fama que de amor, entre ellos, este muchacho en cuestión. Para quien no viese MyHyV, Saúl de VIP tendrá poco, por no decir nada.

Una vez acabe Pesadilla en El Paraíso se prevé que Telecinco estrene una nueva edición de Supervivientes. Y ahí, como reto, deberían plantearse encontrar un casting suficientemente interesante como para recuperar esos espectadores que ya no sintonizan con la cadena. Famosos que no pertenezcan única y exclusivamente a su universo de realities, que no tengan como única percha que su padre, su hermana o su primo bastardo es conocido.

De momento, han puesto sobre la mesa la posibilidad de que Kiko Hernández sea uno de sus concursantes. El colaborador televisivo habría recibido ya una propuesta de participar, al igual que su amigo especial Fran Antón, del que se habla mucho en Sálvame, pero al que no conocemos lo más mínimo. Otro nombre que ha empezado a sonar es el de Adara Molinero, concursante de Gran Hermano y ganadora de Gran Hermano VIP. ¿Es un nombre potente? Sí, pero si para ti los realities de Telecinco son una religión. Para alguien que no suela verlos difícilmente sea un reclamo potente para engancharse a Supervivientes.

Hay que recordar que Supervivientes siempre ha sido uno de los formatos más vistos de Telecinco, pero el año pasado ya mostró un desgaste potente. Firmó una media de 2.009.000 espectadores con un 20,2% de cuota de pantalla, un dato que sería un éxito para Telecinco en estos momentos, pues su media de lo que llevamos de enero está por debajo del 11%. Pero no podemos obviar que es la edición con menor promedio de espectadores de toda la historia del formato, y la segunda peor cuota de pantalla histórica, solo superada a la baja por la edición del año 2010, que hizo un 17,5%.

Cierro este texto con una pregunta. ¿Alguien sabría recordar, sin tirar de buscadores de Internet, por qué eran famosos los concursantes de Supervivientes Mari Carmen Torrecillas, Cristian Nieto, Elisa de Panicis, Paola Caruso, Isabel Nieto, Lidia Santos, Jonathan Piqueras, Paco de Benito, Aneth Acosta o Ángel Herrero? Pues eso. Que Telecinco tiene que cambiar el chip y dejar de vendernos gente con etiqueta como VIPS. Los datos hablan por sí mismos.

