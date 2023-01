Kiko Matamoros abandona 'Sálvame' en directo por una subida de tensión: "Está siendo atendido"

Sálvame ha comenzado el programa de este lunes 30 de enero con una enigmática puesta en escena; los colaboradores y las presentadoras se encontraban en mitad del plató en completo silencio mientras se escuchaba una voz que anunciaba una misteriosa información.

Según el programa de Telecinco, existe una información sobre Kiko Matamoros y Marta López Álamo, su pareja, que conocen cuatro colaboradores y que nunca "se han atrevido" a hacerla pública, hasta hoy que "uno va a dar un paso al frente".

En ese momento, Sálvame daba paso a publicidad con total normalidad, pero ha sido a la vuelta cuando la audiencia se ha dado cuenta de la falta de Kiko Matamoros entre los presentes. Según ha explicado Terelu Campos, el colaborador se ha empezado a encontrar mal cuando la dirección del programa le ha dado unas pinceladas sobre la información que maneja el espacio de Mediaset.

[Kiko Matamoros habla en 'Sálvame' sobre la polémica con su boda: "Se han dicho una sarta de mentiras"]

"Kiko está siendo atendido por el equipo médico de Mediaset, después de anunciar que tenemos una información sobre Marta López, ha tenido que salir del plató", aseguraba la presentadora.

"Se le ha tomado la tensión aquí los médicos han decidido que debía ser trasladado a las instalaciones médicas, porque la tenía muy alta. Le están haciendo un electro, pero tranquilidad, no es la primera vez que nos hacen esto a alguno de nosotros. Nos hacen lo que se llama un triaje", añadía.

"Cuando sabe que la protagonista de la información, que ninguno sabíamos de quién se trataba, se le empiezan a dilatar las pupilas, se quita la chaqueta y no se encuentra bien", confesaba la presentadora.

Todos los colaboradores coincidían en la importancia de la información. "Tiene que ser algo fuerte, nunca se ha puesto en este estado por una información, él suele reírse de esto", apuntaba Gema López.

Por su parte, las presentadoras han dejado claro que la información que iban a develar ha quedado paralizada hasta nueva orden. "Teníamos puntos de directo e información, pero hasta que Kiko no hable con dirección, todo va a quedar paralizado, porque tenemos que saber cómo le va a afectar", anunciaba Adela.

"Se va a hacer lo que determine el equipo médico que le está atendiendo ahora mismo, el programa no va a hacer nada que no digan ellos. Si es conveniente que se dé la información hoy en el estado de salud en el que está o no", sentenciaba Terelu.

