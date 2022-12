Kiko Matamoros habla en 'Sálvame' sobre la polémica con su boda: "Se han dicho una sarta de mentiras"

Tras la polémica que ha surgido tras revelarse la fecha de su boda con Marta López Álamo, Kiko Matamoros ha querido desmentir varias conjeturas que ha surgido alrededor de su enlace, que tendrá lugar el 2 de junio. El colaborador ha entrado en directo en Sálvame para desmentir que haya declarado que no piensa invitar a Belén Esteban a su compromiso. “Se han dicho una sarta de mentiras y presunciones. En ningún momento, he dicho que no vaya a invitarla”, comenzó declarando a María Patiño.

El colaborador del programa entró en directo por Skype, dado que se encuentra en Dubái, debido a compromisos profesionales de su prometida. Fue la revista Lecturas donde se dio la exclusiva, al revelarse que la boda tendrá lugar el 2 de junio en la Basílica de San Miguel, en Madrid. El banquete tiene previsto celebrarse en el hotel Ritz, mientras que no ha revelado donde tendrá lugar la luna de miel.

Lo primero que ha dicho ha sido que, de momento, es una incógnita si Belén Esteban acudirá o no al enlace. “En ningún momento, he dicho que no vaya a invitar a Belén Esteban. Me preguntan por ella, en concreto, la única persona por la que me preguntaron, precisamente. Respondí que cuando se emitan las invitaciones, Belén verá si está invitada o no”, aclaró Matamoros desde Emiratos Árabes.

“No voy a entrar en el juego que os interesa a vosotros, que me parece muy legítimo, por otro lado”, añadió, destacando que ya ha hablado con la de Paracuellos personalmente. “Ya le he mandado a WhatsApp a Belén Esteban y le he explicado todo”, concretó. “Le he explicado cuál es mi posición respecto a ella y ya lo sabe, porque me he visto obligado a decirlo, porque se ha faltado a la verdad. Le he pedido que no lo cuente, pero [si lo hace] no me importa”, añadió.

El colaborador, eso sí, cargó contra Laura Fa, quien le criticó duramente en el programa del jueves 15, después de que en su entrevista en Lecturas dijese que ella “es una presunta defensora del feminismo, pero que su feminismo es selectivo. “Ella decide qué mujeres son dignas de defensa o merecen desprecio o burla”, declaró. La periodista catalana le llamó “señor posadulto que se casa con una posadolescente”. Matamoros, por supuesto, aprovechó la conexión desde Dubái para replicarle.

“Es una edadista y que no hable de manipulación, cuando una persona de su edad, creo que tiene cerca de 50 años, decía que Pujo y su familia eran inocentes”, dijo rotundamente.

Matamoros aprovechó también para hablar de lo ilusionado que está con la boda, abriendo la posibilidad de volver a ser padre a los 65 años. “Espero que llegue un hijo algún día, espero disfrutarlo al máximo”, compartió. Cuando desde el plató le preguntaron sobre si su hija Anita irá o no al enlace, Matamoros respondió con una evasiva. “Yo por su madre, que es la que transmite el sentir de mi hija en público, ha dicho que le molesta muchísimo que hable de ella en público. Así que no lo voy a hacer”, explicó.

El colaborador terminó su intervención mencionando subliminalmente su boda con Makoke. “La otra vez me casé con ilusión, porque era una fiesta que hice con ilusión. Esta vez me caso con todo el amor del mundo y con la condición de que es la boda que siempre hubiera deseado, la ideal en mi vida”, concluyó.

