Ana Fernández: "Ahora entras en un proyecto y de repente tienes 20M de seguidores. Es un hostiazo"

Los Protegidos: A.D.N llega a ATRESplayer PREMIUM después de la gran acogida de la primera parte del reencuentro de la mítica serie de Antena 3. Los fans de esta saga patria podrán disfrutar de los nuevos capítulos que prometen ser "decisivos" en la historia de la familia Castillo Rey.

Corría el año 2010 cuando Los Protegidos emitía su primer capítulo, convirtiéndose en todo un éxito. Pero si hay algo que ha seguido intacto en esta década es el cariño de los espectadores a la serie y a sus protagonistas.

Ana Fernández (Sandra) y Luis Fernández (Culebra) confiesan que la gente se ha volcado con el proyecto y la acogida de la primera temporada del reencuentro fue "maravillosa", sobre todo entre los nostálgicos que deseaban poder volver a ver a esta peculiar familia en la pequeña pantalla. Los actores charlan con BLUPER sobre cómo han vivido el regreso de la serie que les marcó en su carrera profesional y qué reflexión hacen de esta década en activo.

¿Cómo fue la acogida de los primeros capítulos del regreso de Los Protegidos?

Ana Fernández: Pues brutal, la verdad que con muchísimas ganas y con mucha interacción con la gente. Ahora mismo, que la interacción con la gente es a través de las redes sociales, fue muy fuerte. El efecto de los nostálgicos y de los fans fue muy abrumador.

Luis Fernández: Hubo mucho movimiento y llegamos a ser trending topic varias veces. Nosotros también teníamos muchas ganas. Cuando nos dijeron que íbamos a volver a rodar los capítulos y leí que Sandra tenía una hija y que era de Culebra pues me hizo ilusión hacer algo nuevo con los dos personajes nuestros. El recibimiento de la gente fue maravilloso.

¿Qué van a poder ver los seguidores en esta nueva tanda de capítulos?

L.F.: Una boda preciosa entre Sandra y Culebra, una familia Castillo muy contenta y muy divertida. Y luego empieza lo que viene siendo la trama, el conflicto de la academia, ver por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, quién quiere estar, quién no quiere estar... Y sobre todo, el ver cómo se trata la educación de Dora.

¿Cómo os habéis visto en este reencuentro y cómo os veíais en Los Protegidos de hace una década?

L.F.: Me he visto muy mayor y me veía muy serio (risas). Me he visto más maduro en el personaje. Lo he afrontado bien. El personaje estaba cogido desde hace tiempo y el regreso nos ayudó a volver a situarnos como los personajes y a entenderlos nuevamente. Porque bueno, hace diez años eran niños.

A.F.: No ha sido un reto coger otra vez en mis brazos a Sandra. Lo he hecho con muchas ganas, muy a gusto, muy bien y sobre todo siempre intentando defender la verdadera naturalidad, porque es una serie que, a pesar de la parte científica, no estamos haciendo una serie de época ni estamos en el planeta Venus rodando.

Los Protegidos fue todo un boom en España y os catapultó a la fama en poco tiempo. ¿Cómo ha cambiado vuestra vida en estos últimos 10 años?

L.F.: Mi vida realmente cambiar no ha cambiado. Ha cambiado porque ahora soy un personaje público, pero lo que yo hago lo he hecho toda mi vida, con lo cual no creo que haya cambiado en ese aspecto. A la hora de trabajo pues se ha ido trabajando en lo que me han dejado y en lo que me han aguantado (risas).

A.F.: Cuando empiezas muy jovencito y tienes el apoyo que tienes que tener, te rodeas de las personas correctas y tienes unos pilares en tu casa que son buenos para ti pues lo normal es que tu crecimiento, en mi caso empezar a trabajar en la televisión como actriz y tener ahora 33 años, hace que vaya todo muy poco a poco y que vayas sabiendo lo que realmente importa. Lo primordial es que somos personas, lo importante es nuestra vida, la salud, familia, relaciones... Nosotros empezamos nuestra carrera justo cuando estaban naciendo las redes sociales. Fuimos una generación de actores que estábamos en series adolescentes y lo fuimos viviendo paso a paso. Ahora eres un absoluto desconocido y entras en un proyecto y tienes de repente 20 millones de seguidores, esto es un hostiazo muy grande para tu mente, para tu familia y para ti mismo. A mí me daría mucho miedo haber empezado ahora, doy gracias por haber empezado hace 12 años cuando no existían las redes sociales.

Los Protegidos llegó a tener 3 millones de espectadores en su emisión en abierto. ¿Creéis que a día de hoy las series de televisión tendrían esta misma repercusión o las plataformas han comido mucho terreno?

L.F.: Pienso que si una serie es buena la verás en la cadena o en la plataforma que esté. Yo creo que en las plataformas hay más que ver, pero si un producto es bueno, da igual dónde esté que lo vas a ver. Antes, cuando querías ver qué pasaba en una serie tenías que esperar una semana para ver otro nuevo capítulo, esa espera era bonita y lo hacías con ilusión. Estabas motivado, pensado en qué pasará en la trama.

A.F.: Para mí el 50% del éxito de un proyecto es la estrategia de promoción. Ha habido series que estaban en abierto, las ha cogido de una plataforma, las ha promocionado y lo han reventado y a lo mejor en abierto la veían cuatro gatos. Además de que la serie sea buena, tiene que tener una buena promoción. Nosotros con Los Protegidos hay una parte que ya teníamos ganada, esos 3 millones de personas que tú dices que ya la vieron hace diez años. Antes esperabas una semana entera para ver un nuevo episodio, que es cierto que ahora con las plataformas ya no pasa. Es un poco la generación de la comida rápida, lo queremos todo para ayer. Yo sé cuánto cuesta grabar una temporada entera, a lo mejor son cuatro meses sin parar de grabar y luego se ve del tirón.

