La pulla de Ana María Aldón a Ortega Cano en ‘Mediafest Night Fever’: “La letra de ‘Resistiré’ es mi vida”

Una semana más, Mediafest Night Fever volvió a vivir una gala con momentos personales. Tras estar al borde de la expulsión las tres anteriores noches, Ana María Aldón consiguió romper su mala racha cantando el tema Resistiré junto con Hugo Salazar. La diseñadora ofreció una interpretación muy entregada y no dudó en comentar que sintió que la letra de la canción la sintió como propia. “Es mi vida”, confesó durante los ensayos, vinculando las estrofas con la relación que tuvo con Ortega Cano.

La ex del diestro sintió que el tema popularizado por el Dúo Dinámico narraba lo que había vivido junto con el torero. “Me dicen que soy fría, pero quizás es porque me volví de hierro para endurecer la piel. La letra es mi vida. Me sale mucha rabia. Me duele el pasado porque no ha cicatrizado, pero voy a poner de mi parte”, confesó a Alejandro Abad durante los ensayos. “He dormido sola estando acompañada”, agregó.

Ya desde el inicio de la noche, la diseñadora dio muestras de haber superado el bache de las últimas galas. En la anterior noche, se derrumbó y fue consolada por Rocío Carrasco, quien no dudó en abrazarla durante una pausa publicitaria. “Estoy mejor, he recibido mucho cariño”, confesó antes de actuar.

Lo cierto es que, a diferencia de otras galas, Aldón se mostró muy segura en el escenario. La diseñadora llevaba una racha muy mala en el talent-show de La Fábrica de la Tele, pues ha estado al borde de la expulsión en tres ocasiones. Cual ave fénix, resurgió con la canción del Dúo Dinámico, que cantó junto con Hugo Salazar. El concursante de la segunda edición de Operación Triunfo ya notó en los ensayos que Aldón iba a poner toda la carne en el asador. “La veo muy decidida”, comentó.

De hecho, la actuación fue tremendamente aplaudida, con una Aldón dándolo todo en el escenario. Una interpretación mágica que cautivó al jurado. “Ha sido impresionante. Nosotras no tenemos pasado, olvídalo y enhorabuena”, le felicitó Cristina Rodríguez.

La actuación de Aldón fue una de las mejores de la gala, obteniendo seis puntos tanto del jurado como del público y quedando tercera en la clasificación. La ganadora de la noche fue Carolina Ferre, quien dejó impresionados al jurado y al público imitando a Nathy Peluso con el tema Ateo, que cantó junto con Ricky Merino.

Por el contrario, la expulsada de la noche fue Lydia Lozano, quien no convenció con su imitación de Marta Sánchez junto con Carlos Baute el tema Colgando en tus manos. La colaboradora de Sálvame se batió en duelo con Iván González, el extronista sustituyó a Alba Carrillo, baja de última hora del talent-show, imitando a WRS y su Llámame. Con un 58% de votos, el público optó porque la periodista abandonase el concurso.

