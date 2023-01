Chelo García-Cortés estalla contra Belén Rodríguez en 'Sálvame' por ponerle un mote en masculino

Una de las tramas de Sálvame de las últimas tardes gira alrededor de un chat de mensajería móvil en el que participaban Belén Rodríguez, Kiko Hernández y Gustavo, el chófer de María Teresa Campos. En él se habrían hecho burlas hacia Carmen Borrego referidas a su físico, pero también se atacó a otros colaboradores de Sálvame como es el caso de Chelo García-Cortés.

En la entrega de este jueves, la propia Chelo quiso ajustarle las cuentas a Belén, pues se puso sobre la mesa la forma en la que Rodríguez llamaba a su compañera de forma despectiva. “No entiendo que aparezca con un abanico con la bandera LGTB y se meta con una mujer”, empezó diciendo Chelo.

“Si tú quieres apoyar al colectivo, no te metas con otra mujer y le llames, según parece, 'Don Consuelo'”, añadía después. “Soy tan mujer como tú, o más”, se defendía la veterana periodista, en referencia al apodo que la trataba en masculino. Para García-Cortés, “es muy feo que una mujer ponga un mote a otra”, y de paso ha defendido a Carmen Borrego. “También es muy feo que se metan con el físico de los demás. Hay que mirarse todos los días al espejo”, valoraba.

[Kiko Hernández anima a Carmen Borrego a irse del 'Deluxe': "Abandónalo por dignidad y orgullo"]

Al parecer, Belén Rodríguez no solo habría hecho comentarios hirientes hacia Chelo García-Cortés, sino también hacia su esposa, Marta Roca. “Al cabo del tiempo yo me entero de que mi defensora en Supervivientes fue mi mujer. Sé que se mete con ella, pero no sé qué dice, porque no he querido saberlo”, explicaba, para reconocer después que le ha dolido que ataque a su esposa, pues “para llegarle a la suela de los zapatos, tienes que volver a nacer”.

Carmen Borrego defiende a Gustavo

En relación con el mismo chat, Carmen Borrego quiso defender a Gustavo, a pesar de que participase en las burlas del grupo. Y a la vez, tachaba de “manipulador y mentiroso” a Kiko Hernández. La hija de María Teresa Campos considera que el presentador de Mejor llama a Kiko provoca al chófer para que hable mal. “No te lo crees ni borracha”, se defendía de su compañero. Kiko, además, fue señalado por presuntamente haber manipulado la conversación del chat, lo que le hizo estallar entre palabras malsonantes. Además, le aseguró a Carmen que las cosas que ha dicho de ella a las espaldas son las mismas que le dice por delante, y que no tiene dos caras, como quieren hacer ver.

Archivado en Chelo García Cortés, Sálvame, Televisión

Sigue los temas que te interesan