Kiko Hernández anima a Carmen Borrego a irse del 'Deluxe': "Abandónalo por dignidad y orgullo"

La guerra entre Kiko Hernández y Carmen Borrego continúa en Sálvame. Si era este mismo martes cuando protagonizaban otra tremenda discusión en directo, no han tardado ni dos días en volver a enfrentarse, de nuevo, por la supuesta traición de Gustavo (hombre de confianza de María Teresa Campos) a la familia.

Era este miércoles cuando Sálvame destapaba un chat donde Kiko Hernández, Belén Ro, Gustavo y su pareja hablaban sobre las Campos y donde la peor parada era Carmen Borrego. A pesar de esto, Borrego siempre ha defendido a Gustavo, a pesar del polígrafo de Kiko Hernández, donde se demostró la veracidad de su versión.

"Tú eres el que provoca a Gustavo para que hable mal de mí, y lo he visto en el chat, he visto cómo tú le provocas y él defiende a mi madre", espetaba Carmen cuando el programa comienza a tratar el tema.

Unas palabras que encendían a Kiko, que lo negaba. "¿Tú te crees que voy a insistir a Gustavo para que me cuente que no le pagáis?", respondía mientras Borrego no paraba de gritar: "¡Mientes!".

[La "contradicción" de Kiko Hernández que hace saltar a Jorge Javier Vázquez: "Perdona, pero no"]

"Si miento lo que tienes que hacer es dejar el Deluxe, porque si no crees en el programa en el que trabajas los viernes, si no crees en el polígrafo, entonces abandónalo por dignidad. Déjalo por orgullo y dignidad", apuntaba Hernández en referencia al polígrafo del colaborador.

"¡Eres un manipulador!", respondía Carmen, mientras añadía que ella trabajará "donde me dé la gana". La colaboradora le culpaba de haber manipulado la conversación "desde el principio hasta el final" mientras el acusado se defendía: "Una mierda, una mierda". "Te han pillado con el carrito del helado. Yo estoy con quien me da la gana y estoy con quién aporta a mi vida, y tú no lo eres", insistía Borrego.

"Me pones una cara por delante y otra por detrás. Eres un manipulador, te piensas que soy imbécil pero no, sé que nunca hemos sido amigos", insistía Carmen, algo que corroboraba el propio Kiko. "¡Eres un puto manipulador!", sentenciaba Carmen. Sin embargo, Kiko Hernández lo negaba: "Te digo lo mismo por delante que por detrás".

