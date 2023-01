La 'contradicción' de Kiko Hernández que hace saltar a Jorge Javier Vázquez: "Perdona, pero no"

La relación entre Alejandra Rubio y Kiko Hernández es tirante desde que la hija de Terelu Campos comenzara su andadura televisiva, y son varios los comentarios cruzados que han protagonizado entre programas. Sin duda, la "famosa comida" que ha destapado la supuesta traición de Gustavo, chofer y persona de confianza de María Teresa Campos, sigue levantando ampollas en Sálvame.

Hace varias semanas, la hermana de Carmen Borrego aseguró que Alejandra le había confesado que "nadie" le había dirigido la palabra en esa comida, en la que se encontraban Rocío Carrasco, Fidel, Kiko Hernández, Belén Rodríguez, Alejandra Rubio y María Teresa Campos.

Era el pasado martes cuando Kiko escenificaba parte del comportamiento de Alejandra Rubio durante la comida. Según Hernández, Alejandra Rubio ni se dirigió a ellos para preguntarles qué querían comer y cuando sonó el Cumpleaños Feliz, "no se movió".

Una versión que ha sorprendido a los presentes en el plató, y es que hace varias semanas Kiko le aseguró a Terelu Campos en directo que "tu hija estuvo encantadora". Por ello, desde Sálvame han emitido un vídeo con "las contracciones de Kiko" sobre lo que ocurrió en la famosa comida.

"Nos estuvimos riendo y todo, porque me trajeron una tarta", se podía ver en la hemeroteca de Kiko, cuando el pasado martes decía lo contrario. "No sabemos ni nos miente o nos vacila", se podía escuchar en el vídeo del programa. "No hubo nada raro", insistía el colaborador en su día.

De vuelta en plató, Kiko aseguraba que "las dos versiones son buenas", a lo que Jorge Javier Vázquez replicaba: "Mentiste en la primera". Pero el colaborador lo negaba y explicaba que lo que ocurrió fue que Alejandra estuvo "encantadora" hasta que supuestamente llegaron los dos momentos menos agradables.

Una versión 'a medias' que hacía saltar al presentador: "Hombre, Kiko, pero lo que no puedes hacer es que ayer nos escenificaras únicamente la escena que tú querías, no puedes hacer una escena como si fuera el todo, cuando fue solo una parte del todo". A lo que añadía que la gente se ha hecho "otra idea".

Por su parte, Kiko insistía en su versión, pero no terminaba de convencer al de Badalona. "Oye, perdona, pero no. La idea con la que me fui yo ayer fue que Alejandra durante toda la comida estuvo muy borde".

Finalmente, Kiko apuntaba que no se dirigieron la palabra, sobre todo porque la comida tuvo lugar poco después del Deluxe de Alejandra Rubio, donde no habló muy bien del colaborador.

