Risto Mejide carga contra Mediaset por censurar su pregunta a Carmen Cervera: "¿Por qué la hemos cebado?"

Carmen Cervera, la baronesa Thyssen, se convertía en una de las entrevistadas del segundo programa de Viajando con Chester, emitido el pasado martes 26 de enero por la noche. Una entrevista muy esperada que ha tenido una gran promoción tanto dentro como fuera de Cuatro, y es que otros programas como Sálvame se han hecho eco de la entrevista.

En el vídeo de promoción, se podía ver como Risto Mejide le formulaba una delicada pregunta a Cervera: "¿Es Borja el padre de tus hijas?". Con ello, le estaba preguntando si su hijo Borja, al que tuvo soltera y adoptó el barón Thyssen, es el padre biológico de las mellizas Guadalupe Sabina y María del Carmen, que la antaño actriz tuvo en 2006 a los 63 años a través de la gestación subrogada. En un primer momento, vimos cómo Carmen respondía, tras una pausa para pensar y esbozar una sonrisa: "Las niñas tienen un padre".

Pues bien, finalmente, la pregunta era retirada del programa y no se emitía en el capítulo. "Después de analizar el contenido completo del programa hemos considerado oportuno retirar esa cuestión, para evitar cualquier posible problema en torno a la privacidad de dos menores", han reconocido fuentes del grupo a los medios de comunicación.

Por su parte, el presentador no se ha quedado en silencio y ha aprovechado su presencia en Todo es mentira para cargar contra Mediaset. "Me comprometo a cosas y tengo que cumplirlas. Yo no decido lo que se emite o lo que no se emite, pero considero que puedo discrepar de las decisiones que se toman en esta casa y decirlo abiertamente, como he hecho siempre. Discrepo porque no la entiendo", comenzaba.

"Simplemente es una pregunta, y la otra persona tiene la libertad de contestarla. La pregunta está hecha a una mujer que está hablando de esas hijas. Le pregunto a la madre que tiene la potestad legal, la tutoría legal de esas menores, para saber de dónde vienen todas esas especulaciones sobre el origen biológico de esas dos menores. Y ya está, ella tendría la opción de aclararlo o no y ahí habría acabado todo", aseguraba mirando fijamente a la cámara.

Pero parece que no satisfecho con sus palabras, lanzaba toda una queja a la cadena en la que trabaja: "Es que no entiendo la decisión de esta cadena de haber quitado esa pregunta y tampoco entiendo por qué, si era tan poco adecuada, nos hemos pasado toda la semana cebándola en las promociones. No lo entiendo, aquí hay algo que se me escapa, y como se me escapa, pues lo digo. Si alguien me lo explica seré feliz y os lo transmitiré a vosotros. Mientras tanto, esto es lo que hay. En fin".

