Por qué 'Sálvame' no habla de 'Pesadilla en El Paraíso' aun teniendo dos colaboradores concursando

La segunda edición de Pesadilla en El Paraíso se estrenaba el pasado 8 de enero de 2023, poco tiempo después de que la primera temporada del reality terminara con la victoria de Víctor Janeiro.

La edición inaugural no terminó de calar entre la audiencia, y los datos no fueron del todo halagüeños. De hecho, gran parte de los televidentes no llegaron a comprender la decisión de la cadena al renovar el programa presentado por Carlos Sobera, ante el poco seguimiento que había tenido. A pesar de las críticas, la cadena de Fuencarral no lo dudó y firmó una segunda temporada.

El debut de la segunda edición de la versión patria de 'La granja' firmaba un 10,7% de cuota de pantalla y 1.028.000 espectadores, convirtiendo a 'Pesadilla en el Paraíso' en uno de los estrenos más flojos en la historia de Telecinco. De hecho, la última entrega del reality (el pasado 23 de enero) se saldaba con un 9,9% de share, no llegando a las dos cifras.

'Pesadilla en el paraíso 2'.

Dos colaboradores en el reality

La nueva edición del concurso de convivencia comenzaba con una gran novedad, y es que Lara Álvarez (mítica presentadora de Mediaset y conductora del espacio) dejaba su papel desde Jimena de la Frontera, donde como en Supervivientes, se encargaba del programa desde la casa de convivencia.

Los nombres confirmados para concursar son Kiko Jiménez (Supervivientes, Sálvame), Maite Galdeano (Gran Hermano), Antonio Montero (Sálvame), José Antonio Avilés (Sálvame, Supervivientes), la cantante Silvina Magari (Got Talent) Borja Estrada (defensor de su padre Pipi Estrada en Pesadilla en El Paraíso), Mar López (Amor con fianza), Tania Deniz (La isla de las tentaciones), Pablo Sebastián (pianista de Cine de Barrio) y Begoña Gutiérrez (conocida por ir a Sálvame para hablar de Isabel Pantoja).

Actualmente, Maite Galdeano, Pablo Sebastián y Begoña Gutiérrez ya no forman parte del concurso tras ser expulsados. Para cubrir la baja de Sebastián, que abandonó por un accidente, María José Galera cumplía un sueño y regresaba a un reality 23 años después de entrar en Gran Hermano.

Los que sí continúan en la aventura gaditana son dos de los colaboradores de Sálvame, José Antonio Avilés y Antonio Montero, que se presentaron como dos de los concursantes más fuertes de la temporada.

Antonio Montero en 'Pesadilla en El paraíso'.

Sin presencia en 'Sálvame'

Normalmente, cuando hay algún reality de convivencia en la cadena (sin contar La isla de las tentaciones) Sálvame se hace eco de lo que sucede. Las tramas son comentadas por los tertulianos y gracias al programa vespertino se retroalimentan los contenidos creados y se rellenan horas del programa.

Esto beneficia a ambos programas: a Sálvame por contar con información para amenizar las cuatro horas de directo y a Pesadilla en el Paraíso para promocionar sus tramas.

Se hizo en su día con Secret Story, y también se ha podido ver en la última edición de Supervivientes, donde además, Kiko Matamoros participaba. Asimismo, en Sálvame Deluxe tenía lugar la llamada 'mesa de Supervivientes', donde los defensores de los concursantes acudían. No hay más que recordar la tremenda caída de Belén Esteban en Sálvame, cuando se rompió la tibia y el peroné recreando una prueba del reality de supervivencia.

Deciden hacer una prueba en la que se tienen que colgar y Belen Esteban se ha torcido el tobillo al caer. Y todo en 15 minutos de programa.



En Sálvame hacen pruebas más peligrosas que en Supervivientes.#yoveosálvame



pic.twitter.com/MAl3ssBP0x — WONDER ARAN RHAENYRA 🏳️‍🌈 🏳️‍🌈💚💜 (@tzantzi) April 25, 2022

Al contrario de los realities citados, Pesadilla en El Paraíso no ha tenido casi presencia en el magacín vespertino ni en forma de tertulia ni de sección. La realidad es que se ha pasado por encima de algunas informaciones relevantes, pero ni si quiera se han tratado los asuntos que han protagonizado sus compañeros Avilés y Montero.

"Vas a dar mucho juego", le decían a Montero cuando se confirmó su participación, pero desde su programa no han prestado atención a ninguna intervención del fotógrafo en el programa, tampoco de Avilés.

En la primera edición fue Pipi Estrada la representación de Sálvame en el reality, y en su caso, sí se habló más de su paso por el programa, como sus enfrentamientos con Gloria Camila o sus conversaciones sobre Terelu Campos.

Cabe preguntarse si el peso de los colaboradores tiene algo que ver en esta 'desaparición', aunque Montero y Avilés son conocidos entre la audiencia, la realidad es que no son el eje fuerte del programa. ¿Ocurrirá lo mismo si finalmente Kiko Hernández participa en Supervivientes?

La nueva etapa de Telecinco

Los estrenos de la cadena de Fuencarral del último año no han tenido el impacto deseado, y parece que los realities no han tenido el seguimiento habitual. Secret Story 2, estrenado hace poco más de un año, firmaba un 14,5% de cuota de pantalla. Pesadilla en el paraíso superaba el 13% y Para toda la vida un discreto 8,7% en su día de estreno.

Los cambios en la programación vespertina también están afectando a los datos, y es que la última franja del programa de La Fábrica de la tele ha desaparecido, para dar paso a dos concursos, 25 palabras y Reacción en cadena.

Asimismo, llama la atención el cambio de rumbo en la temática del programa, dedicando mucho más tiempo a la información externa y no tanto a las discusiones entre colaboradores, algo característico del espacio.

