Las lágrimas de Tini en 'El Hormiguero' al presentar su nuevo disco: "Ha sido un año complicado"

El Hormiguero ha cerrado su semana con la visita de Tini Stoessel, la cantante argentina que arrasa internacionalmente. La artista acudía al plató de Pablo Motos para presentar su nuevo single, Muñecas, disponible desde el 12 de enero.

"Este single formará parte de tu nuevo álbum que se estrena el próximo 17 de febrero, que se llama Cupido", anunciaba Motos con total normalidad hasta que la cara de Tini despistaba al presentador. "¡Pero lo dijiste! Nadie lo sabía", espetaba. "Sí, voy a tener un nuevo álbum que se llama Cupido. Me dijeron que lo íbamos a presentar, pero lo dijiste así sin más", comentaba entre risas.

"¿Tienes la portada o todavía no la vas a mostrar?", preguntaba Tini visiblemente nerviosa. En ese momento, Motos desplegaba un cartel en mitad del plató donde se podía ver la portada del nuevo disco de la argentina. "¡Estoy muy nerviosa!", gritaba.

Segundos después y en mitad de la ovación del público la invitada no podía contener las lágrimas. "Me emocioné, ¡qué boluda! Me emocioné", decía sin poder parar de llorar. "El disco viene cargado de muchas emociones y fue un año muy zarpado a nivel personal y profesional. Se atrasó por cosas que pasaron y tenerlo y presentarlo", confesaba.

Cambiando de asunto, el presentador le ha preguntado si cree en el amor a primera vista. "Creo en la atracción, el amor se desarrolla, verlo y que te encante eso sí me ha pasado. Para que alguien me guste me tiene que trasmitir con la mirada y la sonrisa. Me atraen las energías de las personas", respondía.

Además, Motos ha recordado el paso de Tini por Disney, donde interpretó a Violeta, la protagonista de toda una serie de éxito. "Me han pasado cosas buenas y malas, porque empecé con 14 años. Lo que más me cuesta es mantener mi vida privada para mí. Hay gente que te dice cosas horribles y hay que saber tomárselo con esa edad".

Tini confiesa que le ha costado salir del mundo Disney y encarar su propia carrera, pero afirma sentirse "muy agradecida" por todo lo que ha aprendido durante su paso por Disney. Asimismo, asegura que su familia ha sido una de las partes más importantes en su carrera, así como sus amigos, que le ayudan a mantenerse "con los pies en la tierra".

