Sofía Martín: "Una de mis mayores motivaciones es que la gente no haya creído en mí, que se hayan reído"

Poco después del anuncio de su participación en el Benidorm Fest 2023, su canción Tóxica se hizo viral en TikTok y Twitter, consiguiendo un aumento de tres dígitos en streams y un crecimiento increíble en redes sociales, lo que convirtió a Sofía Martín en una de las candidatas más populares del Benidorm Fest de este año.

Esta noche, tras meses de ensayos y promoción, la joven hispano alemana se subirá al escenario del Palau D'Esports L'Illa de Benidorm, a partir de las 22:50 horas, para defender su tema Tuki, una combinación dinámica de ritmos españoles y latinos con sonidos y beats europeos contemporáneos de la música dance y electrónica

Una canción con la que quiere "un mensaje de optimismo. Es ese momento en el que consigues aquello en lo que llevas tanto tiempo trabajando. Lo estamos haciendo bien, estamos disfrutando. Estamos living, estamos TUKI".

¿Cuál es tu primer recuerdo musical?

Siempre me ha encantado la música, siempre me ha encantado cantar y tocar la guitarra. A los seis años me regalaron una miniguitarra por navidades y desde entonces que me encanta tocarla.

¿Hay algún vídeo que tengan tus padres que te enseñen y te digan: "Mira, aquí ya eras una artista"?

Seguro que sí. Siempre me ha gustado mucho pasar el tiempo tocando el piano, la guitarra... Mis padres dirán que nací artista, que cantaba antes de hablar.

¿Y en qué momento empiezas a formarte?

Empecé por clases de guitarra. Después quería cantar y me apuntaron a clases de canto y piano. Era una combinación. A los 18 años ya me fui Londres a estudiar música, donde estuve un año formándome. Luego fui a Berlín, donde estudié composición y encontré a mi equipo. Fue entonces cuando empecé a trabajar como compositora y lanzar mi música.

Una de mis mayores motivaciones es que me digan que no porque, si no, no estaría aquí.

¿Recuerdas esa primera llamada en la que te ofrecieran algún contrato importante?

Han habido muchos momentos que no he recibido ninguna llamada, muchos noes y muchas lágrimas que he llorado en el pasado. Pero también han habido momentos bonitos como ahora el del Benidorm Fest. Fue un momento muy bonito porque tienes la sensación de que hay alguien ahí afuera que te entiende, que le ha gustado Tuki. Creo que me he llevado muchos más noes que síes.

Cuaando lanzas Tóxica y ves que el éxito va creciendo, ¿cómo lo llevaste?

No, ojalá. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que al recibir tantos noes es lo mejor que me podría haber pasado: que me hayan dicho tantas veces que no. Porque constantemente me he estado demostrando que sí. Entonces es una de mis mayores motivaciones es que me digan que no porque, si no, no estaría aquí. Una de mis mayores motivaciones es que la gente no haya creído en mí, que la gente se haya reído de mí en el cole...

Pero, ¿hay un momento en el que te das cuentas de que estás triunfando?

Yo sé que momentos nubes existen, que suben muy rápido, pero que también puedes caer. Me alegro, pero desde el suelo. Y ya te diré el momento en el que flipé.

Y llega un día en el que alguien te llama para firmar con Sony Alemania...

Suena tan rápido y tan fácil, pero es un proceso de muchos años. También firmé con la editorial como compositora de Universal. Yo lo que siempre he querido es trabajar como compositora, tener una editorial grande y ahí también tuve muchos noes. Me hicieron unas ofertas fatales y estuve cinco años diciendo que no hasta que ya por fin Universal Publishing me hizo una buena oferta. Y con Sony como discográfica fue que mi productor tiene discográfica pequeña y sabíamos que siempre queríamos trabajar juntos con Sony. Pero es proceso de negociaciones que lleva mucho trabajo. Al final no es tan difícil si tienes claro lo que quieres. Y en ese sentido yo he tenido claro lo que he querido conseguir y tener clara tu visión. Uno tiene que encontrar su sonido y saber con quién quieres colaborar. Si tú sabes lo que quieres, todo es un poquito más fácil. Menos mal que he estado en situaciones de tantos noes.

¿Quizá por eso has decidido presentarte? ¿Porque has encontrado quién eres y quieres mostrarlo?

Seguramente sí. Inconscientemente, sí. Nunca me había presentado a ningún concurso televisivo e inconscientemente sabía que estaba lista. Lo que no sabía es que me iban a llamar.

¿Cuándo tomaste la decisión de presentarte al Benidorm Fest?

El mismo día que acabó el plazo. No lo tenía muy pensado. Acabamos de escribir Tuki, pensé en cómo la gente la podría escuchar y se me ocurrió el Benidorm Fest. Y de repente vi que quedaba una hora para mandar la propuesta. Veinte minutos que cambiaron mi vida. A las 23:28 la mandé.

Mis raíces están en España, pero al final estoy llegando a un punto donde este cacao de mezclas, de idiomas, de música, está empezando a tener sentido

¿Y de dónde salió?

Surgió en un día en el estudio en Berlín, con mi amigo y productor, Freddy Rojo. Fue un día de improvisación. Esto no se lo he contado a nadie, pero ese día yo estaba un poquito triste, pero sabía que tenía mucho por lo que ser agradecida. Estaba en un momento em el que no sabía qué hacer. Y me preguntaba: ¿quién está escuchando mi música? ¿a alguien le gusta el sonido que estoy haciendo? Y quise manifestar un poco un momento bonito y acordarme de las cosas bonitas que he conseguido, que aunque en ese momento haya estado triste, siendo sincera y honesta conmigo misma, ya he conseguido todo lo que quería. Creo firmemente que los sueños se cumplen si tú quieres y si crees en ti. Y es lo que quería reflejar en la canción y transmitir que esos momentos donde lo has conseguido, existen. Aunque no sea fácil, aunque aunque el camino haya sido muy largo, aunque la gente no haya creído en ti. Era una manifestación para el futuro, que al final todo sale bien, todo sale Tuki.

¿Qué significa Tuki?

En este contexto lo he usado como una palabra para describir un sentimiento del feeling que tienes cuando los sueños se cumplen. Imagínate esa sensación de ¡uau!, me lo he currado y por fin ha llegado el momento donde estoy en lo alto, estoy viviendo living, todo está moviéndose a mi alrededor, estamos bendecidos... Estamos bien, estamos tuki.

Tiene que ser especial triunfar en España...

La música y mi país me lo llevé primero a Londres y después a Berlín. Y Berlín me ha ayudado a volver a conectarme con mis raíces españolas y en verdad descubrir quién soy como artista. Porque trabajando para otros artistas, escribiendo en inglés, estudiando alemán, aunque aunque hayan diferentes influencias, ahí es cuando he notado que llevo España en mí. Que me estén acogiendo tan bien sienta genial. Mi música no sería lo que es ahora sino fuera por los dos países que llevo en mí y la oportunidad que he tenido de irme y de volver y aprender en el camino. En la mezcla está la esencia. Nunca me he sentido en casa en ningún sitio. Mis raíces están en España, pero al final estoy llegando a un punto donde este cacao de mezclas, de idiomas, de música, está empezando a tener sentido. Por fin estoy en un momento en el que puedo decir que soy yo, soy 100% española, 100% alemana. Y esta es mi música.

¿Qué esperas de Benidorm?

No tengo expectativas. Pasarlo bien, conocer a todos, a todos los entrevistadores, periodistas, todos los compañeros y darlo todo. Quiero ser mi mejor versión de la que he sido jamás.

